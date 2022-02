Jadi F&B Unicorn Pertama di Asia Tenggara, Kenangan Brands Siap Terus Berinovasi

INOVASI dan kreativitas memang sangat dibutuhkan sebuah perusahaan jika ingin terus bertahan dan berkembang. Hal itulah yang dilakukan Kenangan Brands. Memulai bisnis pada 2017, Kopi Kenangan telah berkembang menjadi perusahaan New Retail F&B dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.

Seiring pertumbuhan tersebut perusahaan juga terus berinovasi dengan produk-produk unggulan lain seperti Cerita Roti, Chigo, Kenangan Heritage, Kenangan Manis, bahkan kini dengan meluncurkan inovasi ready to drink terbaru, Kopi Kenangan Hanya Untukmu, yang semuanya kini bernaung dalam satu grup; Kenangan Brands. Kemudian pada 2021, Kopi Kenangan resmi mengumumkan pendanaan seri C dan status perusahaan sebagai New Retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara.

Menurut CEO dan Co-Founder Kenangan Brands, Edward Tirtanata, perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan produk yang dapat dinikmati konsumen di seluruh Indonesia. “Sejak pertama kali hadir dengan Kopi Kenangan hingga kini, berdiri di bawah naungan Kenangan Brands dengan brand-brand lain seperti Cerita Roti, Chigo, dan Kenangan Manis; bersama 4.749 karyawan Kenangan Brands, prioritas kami adalah terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh konsumen."

"Salah satunya lewat beragam progam training kepada karyawan kami. Hingga saat ini kami telah memberikan program training ke lebih dari 10.000 karyawan. Hal ini paralel dengan pencatatan penjualan yang baik dari setiap brand Kenangan Brands. Pada 2021, Kopi Kenangan mencatatkan penjualan lebih dari 3 juta gelas setiap bulan. Sedangkan untuk Cerita Roti, tercatat penjualan sebesar 6,4 juta dalam setahun, Chigo dengan lebih dari 1 juta produk, dan Kenangan Manis yang baru saja diluncurkan pada Oktober 2021 sudah berhasil menjual 20.000 cookies dalam sebulan,” terang Edward.

Kopi Kenangan Raih Brand of The Year Dua Kali berturut-turut sebagai brand yang menjual lebih dari 3 juta gelas kopi perbulannya, Kopi Kenangan saat ini memiliki 622 gerai yang tersebar di 45 kota dan akan terus menambahkan gerai di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2021, Kopi Kenangan juga meningkatkan kuantitas penggunaan bahan baku seperti biji kopi, gula aren, susu, dan juga sirup sebesar 58,8%. Tahun ini, Kopi Kenangan juga akan menghadirkan inovasi dan produk, seperti pemesanan melalui whatsapp dan pick up di gerai melalui order.kopikenangan.com. Kemudian menghadirkan outlet baru dengan layanan drive thru dan memberikan member retention dan engagement seperti cashback di aplikasi Kopi Kenangan. Pada penghujung 2021, aplikasi Kopi Kenangan mencatatkan adanya peningkatan penjualan hingga 188% dibandingkan 2020.

Hal itu membuktikan Kopi Kenangan sukses menarik hati para pelanggan lewat inovasi dan pengembangan layanan serta produk. Melalui sekian banyak inovasi dalam pengembangan layanan dan produk, Kopi Kenangan kembali memperoleh penghargaan Brand of The Year dari World Branding Awards International Forum di kategori Cafe Chain 2021-2022 dan Sertifikasi CHSE (Clean, Healthy, Safety and Environmental) dari Kemenparekraf pada Januari 2021. Hal ini tentu memotivasi Kopi Kenangan untuk terus memberikan kualitas dan pelayanan terbaik demi meningkatkan loyalitas customer.

Selain menghadirkan produk, Kenangan Brands juga memperluas jangkauannya dengan membuka Kenangan Heritage pada Oktober 2021 lalu untuk memberikan pengalaman baru yang lebih berkelas bagi para penikmat kopi. Dengan nuansa interior yang hangat dan cozy, Kenangan Heritage juga menggandeng Mikael Jasin untuk memilih kopi dan menu Kenangan Heritage. Terdiri dari dua area bar, Mixologist, di mana pelanggan dapat menikmati berbagai racikan minuman ala Mikael Jasin yang terinspirasi oleh ragam cerita rakyat Indonesia, dan juga Purist Bar yang menghadirkan beragam jenis kopi, sekaligus memperlihatkan berbagai teknik penyeduhan kopi, dengan menu pilihan. Selain bar, tersedia juga Roastery Room yang menawarkan pengalaman immersive dimana customer dapat memilih langsung biji-biji kopi premium pilihan Kenangan Heritage. Biji kopi yang dipilih dapat disangrai sesuai profil rasa yang disukai customer dengan menggunakan mesin roasting biji kopi profesional IKAWA Pro 100 gram.

Kenangan Heritage juga menawarkan menu Cerita Roti dan Kenangan Manis sebagai makanan pendamping bagi konsumen. Kenangan Heritage berhasil menjual lebih dari 50.000 specialty coffee dalam 2 bulan pertama peluncurannya, dan direncanakan untuk ekspansi ke kota lain pada 2022 karena melihat antusias dari konsumen yang sangat tinggi.

“Dengan beberapa pencapaian dan antusiasme yang sangat tinggi dari konsumen setia Kenangan Brands, pada 2022 kami akan menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen serta pengembangan produk yang akan terus dilakukan melalui ide-ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan makanan atau minuman yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang sangat lezat. Selain itu, Kenangan Brands juga akan melakukan ekspansi ke seluruh kota di Indonesia agar konsumen dari wilayah manapun dapat menikmati semua produk Kenangan Brands,” ujar Edward. (RO/A-1)