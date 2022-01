Pandemi tidak Halangi AEON untuk Terus Berekspansi

DUA tahun sudah pandemi covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sampai kini belum ada tanda-tanda wabah tersebut akan berakhir, sebaliknya virus korona terus bermutasi sehingga lebih menular.

Meski begitu kebanyakan pada investor kini mulai memberanikan diri untuk kembali melakukan investasi setelah sebelumnya mereka memilih untuk melihat dan menunggu. Salah satunya ditunjukan AEON Mall Co., Ltd yang telah memulai konstruksi pembangunan AEON Mall Deltamass. Fasilitas komersial tersebut tercatat sebagai pusat perbelanjaan ke-5 di Indonesia yang dikelola langsung oleh AEON Mall Co., Ltd., dan direncanakan beroperasi secara resmi pada semester awal 2024 mendatang.

“AEON Mall Delta Mas adalah proyek AEON Mall ke-5 di Indonesia, disepakati hari ini (Senin, 17/1) untuk memulai proyek pembangunan, dan kami targetkan selesai pada semester awal 2024. Kami harap AEON Mall Delta Mas dapat memberikan kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya,” kata President Director dari PT AEON Mall Indonesia, Daisuke Isobe.



Lokasi pembangunannya adalah di Kota Deltamas, Kabupaten Bekasi yang terletak di sebelah timur Jabodetabek dengan DKI Jakarta sebagai pusatnya. Kota Deltamas adalah salah satu proyek pengembangan perkotaan berskala besar (sekitar 3.200 ha) oleh Sinar Mas Land yang merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia dan Sojitz Corporation.

Di kawasan ini telah berdiri kantor pemerintah kabupaten, rumah sakit, perumahan, dan fasilitas sekolah nasional dan internasional, serta infrastruktur perkotaan. Kawasan ini berpotensi peningkatan jumlah penduduk, berkat pengembangan perkotaan yang mendekatkan lingkungan perumahan dan tempat kerja, dengan mengundang masuk pabrik produsen lokal maupun mancanegara, fasilitas logistik, dan pusat data.

Lokasi pembangunan AEON Mall Deltamas juga berdekatan dengan pintu keluar KM 37 Jalan Tol Cikampek. Selain itu, waktu tempuh yang relatif singkat dengan menggunakan kendaraan roda empat, dari stasiun kereta cepat baru. Menurut rencana, stasiun kereta yang berada pada jalur Jakarta-Bandung ini, mulai beroperasi pada 2023.

Kota Deltamas, di bawah kepemimpinan Sojitz Corporation, tetap berupaya untuk membangun Smart City untuk menembus pasar Asia. Di sisi lain, Sojitz Corporation juga berpartisipasi aktif dalam program pembangunan fasilitas infrastruktur regional, guna melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari bagi komunitas setempat. (RO/A-1)