Mantan CEO Bukalapak Kini Jadi Anak Buah Luhut

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Muhammad Rachmat Kaimuddin yang mundur dari posisi Direktur Utama PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), bergabung bersama jajarannya.

Rachmat mundur sebagai CEO Bukalapak per 28 Desember 2021. Luhut pun mengaku, sudah berbulan-bulan dirinya membicarakan hal ini bersama mantan pimpinan perusahaan situs belanja online itu.

"Memang betul saudara Rachmat Kaimuddin bergabung dengan keluarga besar Kemenko Marves sebagai Technology & Sustainabilty Development Special Advisor. Dia akan memberikan laporan dan masukannya kepada saya pribadi sebagai Menko Maritim dan Investasi," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (3/1).

Kehadiran Rachmat, lanjut Luhut, dalam bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong terjadinya transformasi besar, utamanya dalam bidang pembangunan dan teknologi Indonesia kedepannya.

Pengalaman yang dimiliki Rachmat sebagai pemimpin dengan pengalaman di berbagai industri dan sektor, termasuk di bidang teknologi dan sustainable development dianggap menjadi poin penting dia direkrut sebagai anak buah Luhut.

"Sebelum menerima jabatan ini, Rachmat merupakan Direktur Utama di PT. Bukalapak.com yang berhasil membawa perusahaan ini menjadi unicorn pertama yang melantai di bursa IDX," jelas Menko Marves.

Gelar pendidikan yang diraih mantan bos Bukalapak itu juga berprestasi. Luhut mengatakan, Rachmat memperoleh gelar Bachelor of Science dari Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, dan Master of Business Administration dari Stanford University, California, Amerika Serikat.

"Hal inilah yang menjadi modal penting beliau hari ini bergabung bersama keluarga besar Kemenko Marves," tutupnya.

Terpisah, Rachmat menyambut baik dirinya bergabung di pemerintahan. Dia menyatakan siap berkontribusi membantu Kemenko Marves untuk menangkap peluang investasi kedepannya.

I"ni adalah suatu kehormatan bagi saya untuk diminta Pak Menko membantu beliau dan juga membantu negara. Saya berharap bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan tenaga, pikiran saya untuk kebaikan kita semua," ucapnya. (OL-4)