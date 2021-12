Kingland Avenue Mulai Serah Terima Tower The Venetian dan Luncurkan SOHOTEL

PENGEMBANG Kingland Avenue, perusahaan kolaborasi antara PT. Hong Kong Kingland dan Alfaland Group, mulai melakukan serah Terima kunci Tower The Venetian, Sabtu (18/12). Proses itu merupakan bentuk komitmen Kingkand Avenue untuk menyelesaikan proyek properti tepat waktu.

"Setelah menggelar seremoni topping off pada kuartal III tahun lalu, hari ini kami kembali menjalankan komitmen dengan melaksanakan serah terima unit-unit The Venetian yang merupakan bagian dari Apartemen Kingland Avenue sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Timothy Chang, CEO Kingland Avenue dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Timothy Chang menuturkan, meski di tengah kondisi pembatasan akibat penyebaran Covid-19, pembangunan kawasan Kingland Avenue tetap berjalan seperti yang telah direncanakan. Karena itu, dirinya berharap dengan pelaksanaan serah terima hari ini, para calon pembeli sudah mendapatkan gambaran serta keyakinannya untuk berinvestasi di Kingland Avenue.

“Puji syukur meski di tengah pandemi pembangunan Kingland Avenue tidak ada yang terhenti dan semua pekerjaan konstruksi termasuk di tower kedua The Fritz saat ini juga masih on the track,” ungkapnya.

The Venetian merupakan residential tower fase pertama di kawasan mixed-used development Kingland Avenue yang merangkum apartemen, perkantoran, universitas dan juga lifestyle plaza yang saling terintegrasi, tepatnya di jalan Raya Serpong Km.8, Pakulonan, Tangerang Selatan, atau hanya berjarak sekitar 500 meter dari kawasan perumahan Alam Sutera dan dapat dijangkau dari berbagai akses, antara lain dekat dengan akses tol serta transportasi publik lainnya.

The Venetian juga tercatat sebagai apartemen pertama yang secara penuh mengusung konsep loft living di Indonesia. Dibangun setinggi 28 lantai dengan total unit sebanyak 630 loft. Setiap unit The Venetian menggunakan double glazed window yang mampu meredam suara dari luar dan menahan panasnya sinar matahari.

Sebagai sebuah hunian yang hadir dengan konsep University Town, Kingland Avenue selalu mengedepankan kenyamanan bagi para penghuninya yang akan didominasi oleh para mahasiswa dengan gaya hidup dinamis, multitasking dan praktis.

Para penghuni juga akan dapat menikmati berbagai fasilitas premium untuk menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari mereka seperti layanan kesehatan, kebersihan serta keselamatan penghuni semaksimal mungkin. Sementara, fasilitas lainnya yang tak kalah penting diantaranya high speed internet, study lounge, game room serta lifestyle plaza.

Selain menggelar prosesi handover unit apartemen The Venetian, dalam kesempatan yang sama Kingland Avenue turut meluncurkan produk investasi properti terbaru betajuk SOHOTEL at Kingland Avenue yaitu hunian multifungsi yang menggabungkan area kantor dan servis apartemen layaknya hotel bintang 5 untuk mendukung gaya hidup milenial yang lebih memilih lingkungan kerja fleksibel dengan konsep remote working.

Lokasinya yang dekat dengan bandara membuat hunian itu sangat mendukung tren workcation atau bekerja sambil berlibur ala digital nomaden yang kini tengah menjamur di kalangan professional muda pada masa pandemi.

Karenanya, selain difungsikan sebagai kamar hotel, SOHOTEL at Kingland Avenue yang dioperasionalkan oleh Cordela & Omega Hotel Management dapat digunakan sebagai kantor, tempat belajar ataupun berbagai bisnis lainnya.

Managing Director Kingland Avenue Andy Candra menuturkan, SOHOTEL at Kingland Avenue merupakan konsep baru dalam berinvestasi properti yang paling menguntungkan saat ini karena memberikan garansi return on investment (ROI) sebesar 16%. Keuntungan ini dikarenakan unit-unit yang dimiliki bisa difungsikan sebagai kamar hotel sehingga si pemilik unit bisa meraih keuntungan sewa.

Di sisi lain, sebut Andy, pembeli tidak perlu khawatir propertinya tidak terbangun karena unit-unitnya dalam kondisi ready stock.

“SOHOTEL memiliki target pengunjung dari kalangan pekerja professional karena lokasinya yang hanya selangkah dari pusat bisnis di BSD City yang saat ini merupakan kawasan digital hub terbesar di kawasan Jabodetabek. Beberapa perusahaan teknologi terkemuka seperti Traveloka, Grab, Apple Developer Academy, Juniper dan beberapa perusahaan teknologi lainnya telah berkantor di sini,” ungkapnya.

Andy menjelaskan, SOHOTEL at Kingland Avenue menawarkan 7 keunggulan, diantaranya lokasi yang strategis dan prestisius, konsep yang unik dan sangat dibutuhkan, dikelola oleh salah satu operator dengan perkembangan terpesat, proyeksi tingkat hunian sangat tinggi, jaminan keuntungan investasi 16% (ROI), potensi capital gain yang sangat tinggi serta gratis service charge dan free stay sebanyak 21 malam bagi si pemilik.

“Yield investasi properti di kawasan pusat bisnis saat ini masih cukup tinggi, begitu juga potensi kenaikan harga (capital gain),” tuturnya.

Berbeda dengan hotel, unit-unit SOHOTEL at Kingland Avenue menawarkan konsep loft dengan ukuran ruangan yang luas dan nyaman. Pada area lantai mezzanine difungsikan sebagai tempat tidur, sementara lantai dasar digunakan sebagai ruang kerja sekaligus tempat meeting karena dilengkapi sebuah meja berukuran panjang. Sementara, untuk fasilitas yang ditawarkan antara lain; club house, Grand Swimming Pool, Jogging Track, Indoor Sports Club, Zen Garden dan berbagai fasilitas lainnya.

SOHOTEL at Kingland Avenue dipasarkan eksklusif dengan empat tipe, yaitu: Work-Loft A (3 Bedroom) seluas 82-83 m2, Work-Loft B (3 Bedroom) seluas 68-73 m2, Work-Loft C (1 Bedroom) seluas 46-51 m2 dan Work-Loft D (1 Bedroom) seluas 40-44 m2. Kepada calon pembeli, Kingland Avenue juga memberikan berbagai kemudahan cara bayar, antara lain, melalui Tunai Keras, Tunai Bertahap, serta Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Express dengan promo potongan down payment (DP) akhir tahun sebesar 10%. (RO/OL-7)