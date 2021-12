Trader Terfavorit 2021 Versi Broker Tigerwit

ANAK Agung Gede Mahendra yang akrab dipanggil Mahendra Trader mendapatkan penghargaan sebagai Trader Terfavorit 2021 dari Broker Tigerwit.

Agung Mahendra sudah berpengalaman dalam dunia forex trading sejak 2011. Awalnya ia mengenal forex trading setelah membuat tugas akhir kuliahnya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pialang Berjangka yang Dibubarkan.

Beberapa tahun belakangan Mahendra menjadi sorotan publik karena berani menantang diri dengan membuka akun tradingnya secara langsung dan meminta dukungan dari masyarakat Indonesia agar Mahendra dapat mencapai target US$1 juta. Ia mencanangkan itu dalam Poject 1 Million Dollars.

"Saya mengajak trader Indonesia untuk saling berkolaborasi, open minded, dan saling berbagi ilmu agar masyarat tidak antipati terhadap dunia forex trading," ujar Mahendra dalam sambutannya. Broker TigerWit merupakan broker trading yang berpusat di London Inggris dan telah meraih banyak penghargaan, seperti The Most Transparent Global Forex Broker dan The Best Global Forex Trading Innovation.

Dalam acara Gala Dinner & Client Gathering yang diadakan pada Sabtu (11/12) TigerWit Indonesia mengadakan sesi penghargaan yang diberikan untuk para TigerWit officials & clients. Mahendra dinobatkan sebagai Trader Terfavorit berdasarkan prestasi serta pengalamannya sebagai klien TigerWit.

Selain karena kepercayaan TigerWit sebagai satu-satunya broker yang mengusung teknologi blockchain, Mahendra pun menyampaikan bahwa kerja samanya dengan TigerWit didasarkan atas rasa kepercayaan yang tergali serta dukungan yang besar. Mahendra dan TigerWit terus berdampingan baik di saat susah maupun senang. Atas dasar inilah kemitraan Mahendra dengan TigerWit terasa seperti keluarga. (RO/OL-14)