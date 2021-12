Konsumen dan Investor Respons Positif Progres Pembangunan One Avenue Batam

PT Wiwoa Miti Karya Batam (WMKB) pengembang superblock One Avenue Batam, sejak April 2021, telah memulai pembangunan apartemen Tower South Condo dan Tower The Residence yang merupakan pengembangan tahap pertama dari kawasan elite di jantung Kota Batam.

Untuk pembangunan ini, WMKB menggandeng PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai kontraktor utama pembangunan One Avenue Batam. PT Totalindo Eka Persada Tbk dinilai sudah sangat berpengalaman serta profesional dalam membangun apartemen di Indonesia dan proyek high-rise building. Saat ini progres Tower South Condo memasuki proses pengecoran pile cap pondasi yang sudah mencapai 60%, dan proses pembesian pelat lantai lower ground mencapai 30%.

Menurut Owner Representative One Avenue Batam, Felix S Hasamin, pembangunan kawasan One Avenue Batam berjalan sesuai dengan rencana. Pihaknya bersyukur, respons konsumen dan investor pembeli sangat positif terhadap progres pembangunan One Avenue Batam yang cukup cepat.

"Dalam waktu dekat atau awal tahun depan kami akan merilis 744 unit apartemen di Tower Residence. Di mana 250 unit di antaranya sudah dipesan oleh pembeli yang mengalihkan investasi dari developer lain,” ungkap Felix, di Batam, Senin, (13/12).

Superblock One Avenue Batam akan dikembangkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah pembangunan 4 (empat) tower apartemen mewah, dan 1 ( satu ) tower gedung perkantoran. Dua tower pertama yaitu Tower South Condo dan Tower The Residence kini sedang dipasarkan dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Tower South Condo akan menjadi gedung pertama yang dibangun di One Avenue Batam, setinggi 16 lantai, dan memiliki 215 unit kondominium, mulai dari 1 bedroom (44 m2) sampai dengan Penthouse (312 m2). Direncanakan pada Mei 2022 sudah mencapai topping off (pekerjaan struktur selesai) dan akan diserahterimakan di Mei 2023.

Sementara tower The Residence, setinggi 32 lantai, menawarkan tipe Studio (28 m2) sampai dengan 3 bedroom (86 m2). Menariknya 4 lantai teratas tower South Condo, sedang diminati oleh salah satu investor yang akan menjadikannya service apartment untuk warga Korea dan Hongkong.

Harga perdana unit apartemen di Tower South Condo mulai dari Rp978 juta-an. Selain pembelian bisa melalui KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) yang didukung oleh 3 bank nasional, yaitu Bank Mandiri, BCA, dan Maybank, konsumen juga dapat membeli dengan cicilan bertahap in-house (ke developer) dengan diskon yang menarik.

Meski masih dalam masa pandemi Covid-19, Felix tetap optimistis pembangunan dapat menepati jadwal yang direncanakan, sehingga konsumen dapat segera menikmati kenyamanan tinggal di apartemen One Avenue Batam dan bisa cuan jika disewakan.

"Melihat lokasi serta fasilitas yang disediakan, kami yakin investasi di One Avenue Batam sangat menjanjikan, apalagi pas serah terima kita berharap pandemi Covid-19 sudah berakhir dan ekonomi di Kota Batam kembali pulih. Di saat itu, permintaan unit apartemen di Batam baik beli maupun sewa akan meningkat tajam. Otomatis akan memberikan keuntungan orang yang beli saat ini,” pungkas Felix. (RO/E-3)