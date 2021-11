Erick Minta Forum Humas BUMN Berlari Maraton dan Jaga Kontinuitas

FORUM Humas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berkolaborasi menunjukkan kekompakan yang semakin kuat.

Hal ini diwujudkan melalui pengukuhan pengurus Forum Humas BUMN periode 2021-2023 yang dilaksanakan Senin, (29/11) di BRILiaN Stadium, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN RI Erick Thohir hadir didampingi oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Deputi SDM Kementerian BUMN Tedi Bharata, Sekretaris Jenderal BUMN Wijaya Laksana, dan Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

Agenda tersebut sekaligus menjadi momen penyematan pin secara simbolik kepada Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto sebagai Ketua Forum Humas BUMN periode 2021-2023.

Di samping itu, dilakukan pula penempelan mozaik untuk melengkapi komitmen Forum Humas BUMN. Tema yang diangkat kali ini "Collaborate to Achieve The Ultimate Goal" yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) "Facing the New Wave" FH BUMN.

Para insan BUMN dikukuhkan sebagai ujung tombak untuk bergerak bersama mencapai tujuan dan memberikan yang terbaik untuk negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Forum Humas BUMN akan berlari maraton untuk menjaga kontinuitas. Ia juga mengajak Forum Humas BUMN untuk meneruskan program-program terbaik yang selama ini sudah terjalin.

"Kita saling memayungi dan mendorong transformasi BUMN, serta bersaing secara global. Mari mewujudkan ekosistem dan bisnis model yang kuat untuk menghasilkan program yang kuat untuk Indonesia," ungkap Erick.

Melalui pengukuhan Forum Humas BUMN ini, ia juga berharap program kerja BUMN semakin kompak dan solid.

Transformasi yang dijalankan selama ini pun semakin terlihat dari hasil kinerja yang kuat. Hal ini didapatkan melalui bisnis model yang tangguh serta didorong oleh orang-orang profesional yang bekerja di BUMN.

Diketahui, laba bersih BUMN secara konsolidasi tercatat sebesar Rp13 triliun pada tahun lalu. Sementara itu, hingga kuartal III-2021 laba bersih tersebut telah meroket hingga Rp61 triliun.

Melalui hasil transformasi tersebut, lanjut Erick, persepsi publik juga bertumbuh semakin positif terhadap BUMN.

Forum Humas BUMN sendiri dibentuk dengan tujuan mewujudkan praktisi humas yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan pengembangan profesionalitas di lingkup BUMN.

Acara pengukuhan Forum Humas BUMN kali ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh 500 peserta secara daring via konferensi Zoom. Sementara itu, sebanyak 69 peserta menghadiri secara langsung di lokasi acara. Seluruh rangkaian acara tersebut dipastikan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

Pada akhir acara, turut dimeriahkan pula penampilan BRILiaN Voice dan selebrasi permainan sepak bola sebagai wujud kekompakan dan kesolidan antar insan BUMN. (Des/E-1)