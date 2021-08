Harga Emas Turun Tapi Bertahan di Dekat Ambang Batas Psikologis

HARGA emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh pada Senin (30/8), setelah berakhir dengan harga tertinggi dalam hampir empat minggu terakhir pada pekan lalu.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 7,3 dolar AS, atau 0,4 persen, menjadi ditutup pada 1.812,2 dolar AS per ounce.

Meskipun jatuh, emas masih bertahan di dekat ambang batas 1.800 dolar yang penting secara psikologis.

Analis pasar berpendapat bahwa investor mungkin juga mulai mengantisipasi program pengurangan pembelian aset Federal Reserve, karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada Jumat (27/8) bahwa ia mendukung dimulainya program pengurangan itu pada tahun ini.

Emas tertahan dari penurunan lebih jauh, karena National Association of Realtors melaporkan bahwa indeks penjualan rumah tertunda AS turun 1,8 persen menjadi 110,7 pada Juli, setelah anjlok 2 persen menjadi 112,7 pada Juni, menawarkan beberapa dukungan untuk emas.

Perak untuk pengiriman Desember turun 10,4 sen, atau 0,43 persen, menjadi ditutup pada 24.006 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 4,4 dolar AS, atau 0,44 persen, menjadi ditutup pada 1.002,1 dolar AS per ounce. (Ant/OL-13)

