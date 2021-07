Dirut Pegadaian Kuswiyoto Raih 2 Penghargaan atas Kepemimpinan di Masa Pandemi

DIREKTUR Utama PT Pegadaian meraih 2 penghargaan bergengsi atas kepemimpinan dalam pengelolaan perusahaan di tengah pandemi Covid 19.

Pertama, Kuswiyoto mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Bisnis Berpengaruh di ajang MAW Talk Awards (MTA) 2021. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi dan mendorong lahirnya para pemimpin dan organisasi yang mampu menunjukkan inovasi unggul, berintegritas, dan berpengaruh di ekosistem masing-masing. Penilaian diberikan atas kiprah para tokoh selama satu tahun terakhir.

Para peraih penghargaan MTA 2021, dinilai melalui proses bertahap, mulai dari kandidasi sebanyak 700 tokoh dan organisasi yang diolah melalui mesin pencari digital. Kemudian diakhiri dengan penjurian kualitatif untuk menentukan pemenang oleh lima orang Dewan Juri akademisi komunikasi berpengaruh dari lima perguruan tinggi besar di Yogyakata.

Kelima juri itu adalah Masduki (Universitas Islam Indonesia), Christina Rochayanti (UPN Veteran Yogyakarta), Adhianty Nurjanah (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Rahayu (Universitas Gadjah Mada), dan Lukas Ispandriarno (Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Kedua Kuswiyoto memperoleh penghargaan sebagai Indonesia Best CEO Award Employee’sChoice 2021 kategori Best CEO in Special Financing-General Category dari The Iconomics berdasarkan studi melibatkan penilaian staf. The Iconomics mengapresiasi sejauh mana para CEO ini dalam melakukan upaya di situasi umum dan khusus seperti saat pandemi.

Survei dilakukan terhadap ribuan staf dan karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Juni 2020. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan.

Responden diminta melakukan penilaian terhadap CEO institusinya dan diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO institusi lain dalam kategori industri atau kegiatan sejenis.

Kuswiyoto dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan apresiasi kepada manajemen.

“Atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha esa atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai bagian dari BUMN untuk Indonesia," katanya.

Lebih lanjut Kuswiyoto mengatakan, pandemi Covid-19 secara umum sangat memengaruhi kondisi perekonomian domestik maupun global. Di sisi lain, kinerja Pegadaian tetap tumbuh positif. Hal ini tidak lepas dari program transformasi perusahaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh Insan Pegadaian yang terus mendukung program-program perusahaan serta senantiasa bekerja keras di garda depan dalam membantu dan melayani masyarakat,” ujar Kuswiyoto. (RO/OL-7)