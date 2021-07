Five Pawns dari California Gandeng Ministry Of Vape Indonesia

KOLABORASI teranyar perusahaan Indonesia dengan Amerika Serikat akan segera dirilis akhir bulan ini. Five Pawns dari California selaku pemilik merek ikonik ejuice premium akan bekerja sama dengan Ministry Of Vape Indonesia (MOVI).

Kedua perusahaan akan memperkenalkan produk Five Pawns yang sudah populer dengan menggunakan nikotin Nicsal99+ sebagai teknologi hasil inovasi dan karya bangsa Indonesia. Produk ini selanjutnya juga akan diekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan.

Founder Five Pawns, Gavin Tucker, menyambut baik rencana ini. "Konsumen pecinta Five Pawns di Indonesia dan seluruh dunia pasti akan suka dengan nikotin jenis ini. Five Pawns telah memiliki penggemar setia di dunia sejak 2013. Produk dengan Nicsal99+ akan menciptakan lebih banyak user baru bagi Five Pawns. Produk kami hadir dengan tetap mempertahankan the real American taste, kenikmatan rasa Five Pawns bertambah dengan memakai Nicsal99+," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (18/7).

Ia memuji nikotin buatan dari MOVI itu. Berbeda dengan nikotin biasa, Nicsal99+ dalam juice eliquid memberikan sensasi halus tanpa sedak sama seperti rokok konvensional. Selama pandemi di Amerika, semakin banyak konversi dari rokok konvensional dan rokok heat-not-burn system ke vaping karena benefit kesehatan yang sudah semakin jelas secara ilmiah.

Alasan Five Pawns melakukan kerja sama dengan MOVI, selain karena hubungan kerja sama antara keduanya sudah terjalin sejak delapan tahun lalu, mereka juga memiliki kesamaan visi yaitu fasilitas produksi canggih selevel tingkat farmasi dan standardisasi menajemen setingkat ISO dan GMP. Gavin mengaku kagum dengan pabrik MOVI yang dinilai sebagai pabrik terbaik dan termodern yang pernah dilihatnya di Asia. Karenanya, pihaknya ingin membuat liquid FIVE PAWN di pabrik MOVI untuk menggarap pangsa lokal dan ekspor.

Five Pawn mengalami pertumbuhan signifikan di pasar Amerika dan Eropa. "Kami mengharapkan tren yang sama bisa terjadi di Asia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan," tandasnya.

CEO MOVI Dimasz Jeremia mengatakan bahwa Nicsal99+ memang diciptakan sesuai dengan selera orang Indonesia. Ia berharap perusahaannya bisa menjadi pemain global seperti Five Pawns. Dengan Nicsal99+, lanjutnya, konsumen dapat menikmati sensasi dan kepuasan nikotin seperti sewaktu mengisap rokok konvensional tanpa harus mengganggu tenggorokan yang disebabkan oleh gatal atau iritasi.

Ia mengatakan perusahaannya tidak seperti perusahaan lain yang menjual alat merek Tiongkok dan perusahaan eliquid lain yang menjual flavour dengan promosi artis. Pihaknya telah mentransformasi dirinya menjadi pemain biotechnology dengan lab, fasilitas produksi modern dilengkapi teknologi teknologi canggih, dan mengeluarkan produk hasil inovasi anak bangsa seperti Nicsal99+. (OL-14)