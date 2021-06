Investasi Properti di Lokasi Terintegrasi LRT Bisa Jadi Solusi

MASALAH transprotasi memang kebutusan vital bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di pinggiran kota besar. Pasalnya, kebanyakan dari mereka bekerja di pusat kota dan itu artinya membutuhkan transportasi massal yang memadai.

Padahal kebanyakan kota besar, termasuk Jakarta merupakan biang kemacetan, terutama di jam-jam tertentu. Itu sebabnya kehadiran moda transportasi Light Rail Transit (LRT) sangat ditunggu masyarakat Jabodebek.

Kehadiran LRT diyakini bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang tidak mau terjebak kemacetan, namun ingin menumpang transportasi umum yang layak dan nyaman. Karena itu kehadiran perubahan yang terintegrasi dengan LRT di masa depan bisa menguntungkan.

Seperti yang dilakukan PT Adhi Commuter Properti yang baru melakukan soft launching LRT City Cibubur, sebuah kawasan yang terintegrasi dengan Stasiun LRT Harjamukti pada April lalu.

“Kami melihat wilayah Cibubur ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan sebagai salah satu dampak pembangunan infrastruktur yang ada di Koridor Timur Jakarta, khususnya LRT. Saat pandemi ini masyarakat seharusnya dapat meningkatkan nilai investasinya,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis PT Adhi Commuter Properti, Rozi Sparta.

Terlebih kini investor diuntungkan melalui berbagai pilihan investasi dengan harga terjangkau baik sektor obligasi, saham, maupun properti. LRT City Cibubur, kata dia merespon kondisi tersebut. "Ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di sektor properti. LRT City Cibubur yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT Harjamukti, saat ini launching dengan harga perdana, dan memiliki potensi yield & capital gain yang tinggi dari unit yang disewakan atau dijual kembali."

"Terlebih lagi pada 2022 LRT akan hadir dan beroperasi untuk memudahkan aksesibilitas penghuni. Maka, jika saat ini investor atau end user mulai berinvestasi, beberapa tahun kedepan mereka akan mendapatkan return of investment dari investasi yang sudah mereka tanam saat ini," ujarnya.



Untuk menunjang kebutuhan investasi dan juga properti yang menyediakan kemudahan akses berbisnis di kawasan penopang kota Jakarta tersebut, telah hadir hunian di daerah Cibubur yang menerapkan konsep pendekatan TOD dengan kawasan yang compact and mixed use serta memaksimalkan penggunaan angkutan umum dan didukung oleh fasilitas yang ramah dengan pesepeda dan pejalan kaki.

LRT City Cibubur hadir dengan 8 Tower Apartemen, 1 Tower Hotel serta fasilitas penunjang lainnya seperti Wide Pedestrian, Bicycle Friendly, Supporting Retail, Iconic Mosque, Private Oasis, Promenade Skywalk, dan lain sebagainya. Lokasi yang strategis dan 0 km dari Stasiun LRT Harjamukti juga menjadi salah satu daya Tarik dan turut menjadi incaran para investor. (RO/A-1)