ShopeePay Gandeng Viu, Mudahkan Masyarakat Nikmati Hiburan Terbaik

ShopeePay, layanan pembayaran digital yang berkomitmen mendorong akses digitalisasi finansial bagi pelaku bisnis dan konsumen di seluruh Indonesia, dan Viu, layanan streaming video OTT pan-regional terkemuka dari PCCW, telah menjalin kerja sama untuk memberikan kemudahan bagi jutaan pelanggan Viu di Indonesia dalam menikmati hiburan premium.

Melalui kerja sama ini, ShopeePay akan menjadi channel pembayaran digital dalam aplikasi Viu dan memungkinkan pelanggan untuk membayar dengan mudah, cepat dan terjangkau menggunakan promo cashback yang disediakan oleh ShopeePay.

Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay mengatakan,“Selama pandemi, masyarakat banyak berdiam diri di rumah mencari alternatif hiburan seperti menonton film, drama atau serial.”

“Dan seiring berjalannya waktu, drama Korea telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Melihat trend tersebut dan sejalan dengan komitmen kami untuk dapat tersedia bagi semua orang, ShopeePay berkolaborasi dengan Viu sebagai penyedia hiburan K-drama dan anime terbesar,” jelasnya.

“Kerja sama strategis ini menjadikan ekosistem pembayaran digital ShopeePay semakin luas lagi dan kami tidak sabar melihat bagaimana kerjasama ini akan memperluas jangkauan layanan ShopeePay,” tutur Cindy.

Ustav Mukherjee, Head of SVOD Business, Indonesia, Viu, mengatakan,“Seiring dengan berkembangnya pembayaran digital, kami melihat ShopeePay sebagai opsi menarik untuk Viu-ers.” ShopeePay memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Viu-ers untuk menjadi pengguna Viu Premium.”

“Kini, Viu-ers dapat membayar biaya langganan Viu Premium di aplikasi Viu melalui ShopeePay. Kami berharap dengan adanya integrasi ini, ShopeePay dapat menjadi metode pembayaran pilihan konsumen,” jelas Ustav.

Melalui promo cashback 30% yang dihadirkan ShopeePay, pelanggan dapat menikmati berbagai tayangan populer di Viu, mulai drama Korea, seperti True Beauty, The Penthouse dan Mouse, hingga serial Viu Original River Where the Moon Rises asal Korea dan Pretty LIttle Liars, yang baru saja memenangkan penghargaan Best Adaptation of an Existing Format pada ajang 25th Asian Television Awards.

Pelanggan dapat menyaksikan berbagai drama dan film melalui aplikasi Viu yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store, Google Play dan beberapa smart TV pilihan, serta di situs www.viu.com.

Dengan kerja sama ini, terdapat dua penawaran menarik yang dapat dibeli menggunakan ShopeePay, termasuk promo Rp100.000 untuk 6 bulan langganan, dan promo Rp30.000 beli 1 gratis 1 bulan langganan.

Untuk membeli paket yang diinginkan menggunakan promo cashback ShopeePay,berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- Buka Aplikasi Viu

- Pilih banner "Beli Viu Premium"

- Pilih paket "Promo 6 Bulan" atau “Beli 1 gratis 1”

- Pilih "Langganan"

- Pilih ShopeePay sebagai metode pembayaran

- Pilih "Lanjutkan"

- Pengguna akan diteruskan ke aplikasi Shopee

- Masukkan Pin ShopeePay

Setelah pembayaran berhasil, langganan Viu Premium selama 6 bulan akan diaktifkan.