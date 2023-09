Rumahsakit Rilis Album Kelima, About Time

BAND pop asal Jakarta, Rumahsakit, merilis album terbaru berjudul About Time. Album tersebut menjadi yang kelima dari band yang beranggotakan Muhammad Arief Bakrie (vokal), Marky Najoan (gitar), Mickey Najoan (kibor), Fadli Wardhana (drum), dan Shendy Adam (bas), yang terbentuk pada 1994 tersebut.

Melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (15/9), Arief menjelaskan jika judul album tersebut memiliki arti ganda yang menggambarkan pentingnya momen saat ini dalam perjalanan musik mereka. “About Time adalah ungkapan kebahagiaan kami, karena akhirnya kami dapat merilis album yang telah kami janjikan sejak lama kepada pendengar kami,” katanya.

Album yang berisi sembilan trek itu menjadi wadah bagi Rumahsakit untuk merangkum pengalaman dan peristiwa yang telah mereka alami sepanjang rentang waktu panjang dalam kariernya. Dengan lirik-lirik mendalam, album ini menggambarkan kisah-kisah tentang kehidupan manusia, dengan segala kegembiraan, kepedihan, dan makna yang dapat diambil dari setiap momen.

Direkam di Ruang Waktu Musik, About Time diproduseri oleh Lafa Pratomo dan mastering oleh Dimas Pradipta. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang selalu setia menanti karya terbaru kami. Album About Time merupakan ungkapan cinta dan apresiasi kami kepada penggemar yang telah mendukung selama ini,” tambah pernyataan band. Selain rilis di digital, Rumahsakit juga merilis About Time dalam format cakram padat (CD) dengan jumlah terbatas. (M-1)