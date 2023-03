Sutradara Kill Boksoon Terharu Hwang Jung-mon Main di Filmnya

Kill Boksoon adalah film aksi laga pembunuh bayaran profesional yang berkisah tentang Gil-Boksoon yang menjalani kehidupan ganda sebagai agen pembunuh bayaran profesional dan ibu tunggal yang membesarkan anak perempuan remajanya. Ia terjebak antara misi membunuh seseorang dan tugas membesarkan anak. Bookson kemudian menolak menyelesaikan suatu misi dan terseret ke dalam pertarungan yang tidak terhindarkan.

Disutradarai oleh Byun Sung-hyun, film ini sekaligus menjadi homage bagi dua aktor utama, Jeon Do-yeon dan Sul Kyung-gu. Namun, selain keduanya, film ini juga dibintangi Kim Si-a, Esom, dan Koo Kyo-hwan. Salah satu yang spesial, juga ada penampilan khusus dari salah satu aktor papan atas Korea Selatan yang banyak membintangi judul besar, Hwang Jung-min. Jung-min di antaranya bermain di film Ode to My Father (2014), Veteran (2015), dan The Wailing (2016).

Keterlibatan Jung-min di film Kill Boksoon juga berkat sang aktor utama, Do-yeon.

“Waktu itu aku ngobrol dengan Do-yeon. Awalnya kami pengen ada aktor Jepang. Cuma kan waktu itu lagi covid, jadi agak susah peraturannya, harus karantina dan segala macam. Jadi susah buat aktor Jepang terbang ke Korea. Terus aku tanya, siapa ya, aktor yang cocok buat main di film killer gini? Aku enggak tahu banyak, dan Do-yeon langsung bilang, bagaimana kalau Jung-min?” Kenang sutradara Sung-hyun tentang awal mula keterlibatan Jung-min di filmnya saat konferensi pers virtual, Selasa, (21/3).

“Wah itu sih bakal bagus banget! Cuma kan aku enggak tahu gimana harus melakukan pendekatan ke dia (Jung-min). Akhirnya lewat Do-yeon,” lanjut Sung-hyun.

Do-yeon pun menyatakan kekagumannya bekerja sama dengan Jung-min di film Kill Boksoon. Terutama terkait adegan laga.

“Ketika itu dia sepertinya masih di negara lain untuk produksi film lain. Jadi tentu saja butuh waktu lama untuk latihan adegan laganya. Aku pikir ketika itu, oke, aku akan bantu dia, eh ternyata malah dia yang banyak bantuin aku di adegan laga. Dia sangat lincah dan banyak membantu. Jadi bekerja sama dengan dia tuh rasanya menyenangkan banget,” kata Do-yeon.

Film Kill Boksoon akan tayang di Netflix secara global pada 31 Maret. Sebelumnya film ini tayang perdana (world premiere) di Berlinale International Film Festival 2023 pada Februari. (M-2)