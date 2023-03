Sutradara Muda Hong Kong Sasha Chuk Menang Besar di HAF 2023

HONG KONG - Asia Film Financing Forum ke-21 (HAF21) merupakan forum pendanaan film yang berbasis di Hong Kong dan telah berlangsung selama tiga hari, pada 13-15 Maret. Pada hari terakhir, diumumkan penerima 20 penghargaan berupa uang tunai dan barang senilai lebih dari US$170.000 (Rp2,6 miliar).

Salah satu penerima penghargaan itu yakni sutradara muda Hong Kong Sasha Chuk yang mendapat empat penghargaan sekaligus. Ini terjadi pertama kalinya dalam gelaran HAF. Ia meraih penghargaan sutradara muda Heaven Pictures, penghargaan utama CCG, penghargaan mm2, dan penghargaan WIP (work in progress) - untuk filmnya yang diproduseri oleh Stanley Kwan, Fly Me to the Moon.

Film yang masih dalam proses ini juga merupakan salah satu dari lima proyek yang dipilih untuk inisiatif HAF Goes To Cannes tahun ini.

Lien Chien-Hung dari Taiwan dan Guan Tian dari Tiongkok Daratan juga berhasil meraih penghargaan di HAF21, masing-masing membawa pulang tiga penghargaan untuk proyek film Salli dan The Poison Cat.

Kembali ke kalender reguler pada Maret dengan Hong Kong International Film & TV Market (FILMART), HAF21 digelar secara luring dan tatap muka untuk pertama kalinya sejak 2019. Setelah tiga edisi daring berturut-turut.

Acara ini menarik 30% lebih banyak peserta terakreditasi dari edisi terakhir. Acara ini memfasilitasi lebih dari 1.000 pertemuan pribadi antara tim proyek dan para profesional industri yang berpartisipasi termasuk mitra produksi dan pembiayaan internasional, distributor dan programmer festival, yang meningkat 9% dari tahun lalu.

Baca juga: Hong Kong Kingland dan Adhya Group Siap Hadirkan Edutainment Plaza

Berbicara setelah upacara penyerahan penghargaan HAF21 hari ini, Ketua Hong Kong International Film Festival Society, Dr Wilfred Wong, merasa bersyukur dan terdorong oleh dukungan yang luar biasa dari komunitas pembuat film dan para sponsor.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemenang dan berterima kasih kepada Create Hong Kong, Film Development Fund, Trade Development Council dan semua pembuat film yang berpartisipasi," kata Dr Wong dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (17/3).

HAF21 yang berlangsung selama tiga hari ini menampilkan 43 proyek, termasuk 15 proyek yang sedang dalam proses, yang terpilih dari 350 karya yang masuk. Ada juga 10 proyek film sineas Hong Kong dan 22 proyek yang melibatkan sutradara yang baru pertama kali membuat film panjang, dan menjadi yang terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.(M-4)