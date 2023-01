Film-Film Hollywood Ini Bakal Tayang di 2023

Sejumlah studio dan rumah produksi Hollywood sudah mempersiapkan berbagai film menarik yang telah dinantikan oleh para pecinta film dari berbagai belahan dunia.

Berikut adalah beberapa di antara film-film yang akan segera tayang di tahun 2023.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

Sekuel ketiga "Ant-Man" akan menampilkan Ant-Man (diperankan oleh Paul Rudd) dan Wasp (diperankan oleh Evangeline Lily) menjelajahi Quantum Realm dan melawan Kang the Conqueror (diperankan oleh Jonathan Majors). Film dijadwalkan tayang pada 17 Februari.

"Creed III"

Tak hanya tampil sebagai aktor utama, Michael B. Jordan akan menyutradarai angsuran ketiga dari "Creed". "Creed III" dijadwalkan tayang pada 3 Maret.

"Shazam! Fury of the Gods"

Setelah ditunda penayangannya pada tahun lalu, sekuel ini akan menghadirkan kembali Zachary Levy sebagai Shazam!. Film ini dijadwalkan tayang pada 17 Maret.

"John Wick: Chapter 4"

Keanu Reeves kembali di "John Wick" -- yang kali ini disutradarai oleh Chad Stahelski. Selain Reeves, ada pula Bill Skarsgard dan Donnie Yen. Film ini dijadwalkan tayang pada 24 Maret.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Film terakhir dari "Guardians" akan mengambil latar setelah "Endgame". Masih diarahkan oleh James Gunn, film ini dijadwalkan tayang pada 5 Mei.

"The Little Mermaid"

Disney kembali dengan adaptasi live-action "The Little Mermaid" yang menggandeng Halle Bailey sebagai Ariel. Film dijadwalkan hadir pada 26 Mei.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Sekuel dari film animasi pemenang Oscar ini masih mengikuti petualangan Miles Morales. Film juga menggandeng Oscar Isaac, Issa Rae dan Daniel Kaluuya sebagai pengisi suara. Film ini akan tayang pada 2 Juni.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny"

Harisson Ford kembali menjadi sang petualang di film "Indiana Jones and the Dial of Destiny", bersama Phoebe Waller-Bridge. Film dijadwalkan hadir pada 30 Juni.

"Mission Impossible: Dead Reckoning — Part One"

Film ketujuh dari "Mission Impossible" ini masih menggandeng Tom Cruise sebagai bintang utamanya. Film dijadwalkan tayang pada 14 Juli.

"Oppenheimer"

Disutradarai oleh Christopher Nolan, film mengikuti cerita peneliti J. Robert Oppenheimer (diperankan oleh Cillian Murphy). Film yang dijadwalkan tayang pada 21 Juli ini juga menghadirkan Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr. dan Matt Damon.

"Barbie"

Sama-sama tayang pada 21 Juli, "Barbie" garapan Greta Gerwig menghadirkan Margot Robbie sebagai Barbie dan Ryan Gosling sebagai Ken.

"Dune: Part Two"

Bagian kedua dari "Dune" karya Denis Villeneuve akan membawa penonton kembali ke Arrakis bersama paa tokoh utama yg dibintangi oleh Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, dan Florence Pugh. "Dune: Part Two" tayang pada 3 November.

"The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes"

Prekuel "The Hunger Games" yang dibintangi oleh Rachel Zegler sebagai Lucy Gray Baird, akan tayang pada 17 November.

"Wonka"

Sutradara "Paddington" Paul King berada di balik layar untuk "Wonka" yang dibintangi Timothee Chalamet. Film ini dijadwalkan tayang pada 15 Desember. (Ant/OL-12)