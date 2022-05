Kolaborasi Timex dan ORBITGear Hadirkan Jam Tangan Totem

TIMEX, brand jam tangan asal Amerika Serikat, yang telah memproduksi jam tangan sejak 1854 menggandeng ORBITGear, label fashion Techwear asal Indonesia meluncurkan jam tangan, MK1 Totem.

Kolaborasi ini menghadirkan jam tangan bergaya militeristik, teknikal, fungsional, multifungsi, dan mampu beradaptasi dalam kondisi cahaya redup.

Brand Manager Timex Indonesia Vania Yulita mengatakan, "Kami, di Timex Indonesia, sangat senang dengan kolaborasi terbaru bersama ORBITGear. Seiring berkembangnya tren techwear di seluruh dunia, kami bangga bisa berkolaborasi dengan ORBITGear, merek produk modular techwear kenamaan asal Indonesia untuk memproduksi jam tangan Totem istimewa yang terinspirasi dari model Timex MK1 yang sangat pas dengan modular techwear dan estetika fungsional. "

Baca juga: Garmin Hadirkan Instinct 2 Solar One Piece

Co-Founder ORBITGEAR Design LAB Yostria Gintarsa mengungkapkan, "Menjalani proyek jam tangan pertama kami dengan Timex sangat menyenangkan. Kami sangat gembira dengan kolaborasi ini. Kami memasang beberapa komponen ke jam tangan Totem serbaguna, yang bisa dilingkarkan di pergelangan tangan atau dicantolkan ke tas ORBITGear. Timex memiliki jejak sejarah panjang dalam industri jam, dan kami bersyukur dapat menghadirkan jam tangan Totem hasil kolaborasi ORBITGEAR dan Timex ini"

Jam dari Masa Lalu, Diadopsi untuk Masa Depan

Jam Tangan Totem mengadopsi gaya Timex klasik: MK1. MK1 mengusung konsep militer dengan gaya ikonik yang pertama kali diproduksi pada 1982 untuk kalangan Marinir AS.

Totem rilis secara terbatas dengan desain ulang MK1. Desain menggunakan berbagai elemen teknikal pada dial dengan signature strap serta magnet strap khas ORBITGear memanfaatkan bahan perangkat keras teknis canggih dan menyatu dalam desain modular ORBITGear.

Ringan, Multifungsi, dan tembus pandang pada kondisi gelap

Jam tangan Totem memiliki berat ringan berkat material aluminium yang kokoh. Selain ringan, Totem juga efisien dan multifungsi dengan sistem modular ORBITGear.

Pemasangan strap di pergelangan tangan mudah dan cepat dengan strap slip-thru yang tak lekang oleh waktu atau magnet strap generasi baru untuk melepas jam lebih cepat.

Jam tangan Totem juga dilengkapi kit ekstensi khusus berupa fidlock hook flat adjuster yang memudahkan pengguna menautkan jam Totem di tas ORBITGear.

Jam tangan Totem yang multifungsi dirancang untuk menghadapi berbagai jenis intensitas cahaya. Jam tangan Totem dibekali teknologi eksklusif Timex: INDIGLO, yang memungkinkan Totem mampu beradaptasi dalam kondisi cahaya gelap.

Hanya dengan satu dorongan ke Knop, Anda dapat menyalakan dial, memungkinkan untuk mengetahui waktu dalam kondisi gelap (low-light).

Jam tangan Totem memiliki lebar case 40 mm dengan bahan alumunium, dan warna hitam serta hijau nitro. Ditunjang dengan lensa akrilik, dengan penggerak quartz analog, serta ketahanan air hingga 30 meter.

Jam tangan khas militer ini memiliki tinggi case 13 mm dan lebar strap sepanjang 20 mm. Ditambah lagi, fitur jam tangan Totem mengandalkan INDIGLO, yang membuat Totem tetap menyala di kala gelap dan fitur chronograph yang memungkinkan anda mengestimasi waktu hingga level detik.

Jam tangan Totem dibandrol dengan harga Rp. 2.688.000, dan tersedia secara offline di Official Store Timex di Grand Indonesia Jakarta, AEON Mall BSD Tangerang, dan Supermall Pakuwon Surabaya.

Selain itu, produk kolaborasi ini akan hadir secara online di www.thewatch.co dan saluran official shop The Watch Co. di Tokopedia, Shopee, dan Zalora dan official store www.orbitgear.id. (RO/OL-1)