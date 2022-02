Tambah Katalog Drakor, Disney Hotstar Tayangkan Serial Grid

Platform OTT milik Disney, Disney+ Hotstar semakin menunjukkan ekspansi mereka pada konten Korea. Strategi itu juga bisa dilihat untuk mengimbangi persaingannya dengan raksasa OTT global lain, Netflix, yang sudah lebih dulu secara gencar memproduksi konten orisinal Korea mereka dan laku jadi tontonan global. Seperti Squid Game, atau terbaru serial zombie All of Us are Dead.

Sebelumnya, Disney Hotstar sudah mengoleksi katalog drakor mereka lewat Snowdrop yang dibintangi Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae-in, Rookie Cops yang dibintangi Kang Daniel, serta Kiss Sixth Sense dan Moving yang akan segera tayang.

Tidak berhenti di situ, Disney Hotstar kini kembali mengumumkan konten Korea terbaru mereka, serial Grid. Serial yang berpusat pada cerita sekelompok orang yang memburu sosok misterius yang dikenal dengan nama ‘The Ghost,’ para individu dan lembaga pemerintah misterius ini harus bekerja sama untuk melacak dan mengungkap kebenaran di balik The Ghost yang terlibat dalam kasus pembunuhan, 24 tahun setelah ia menciptakan sistem Grid untuk menyelamatkan planet dari bencana angin surya.

Serial yang akan tayang pada 16 Februari ini dibintangi Seo Kang-joon yang berperan sebagai Kim Sae-Ha, seorang pegawai di salah satu agensi pemerintahan misterius yang dikenal dengan sebutan Biro. Sae-Ha menghabiskan 24 tahunnya untuk melacak The Ghost. Selain Kang-joon, Kim A-joong juga akan bermain di serial ini. A-joong berperan sebagai Jung Sae-byeok, detektif yang juga tengah menyelidiki kasus The Ghost.

Grid ditulis oleh penulis naskah peraih penghargaan Lee Soo-Yeon (Stranger, Life), disutradarai oleh Lee Khan (The Divine Move 2: The Wrathful) dan Park Cheol-hwan. (OL-12)