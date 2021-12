Berikut Daftar Pendek Nominasi Best International Feature Film Oscar 2022

Academy Awards ke-94 telah mengumumkan daftar pendek di beberapa kategori. Termasuk international feature film yang jadi jendela bagi film-film di berbagai negara mengirim wakil mereka.

15 film yang ada di daftar pendek kategori best international feature film akan maju ke putaran pemungutan suara berikutnya untuk Academy Awards ke-94. Film dari 92 negara memenuhi syarat dalam kategori tersebut.

Anggota Academy dari semua cabang diundang untuk berpartisipasi dalam putaran awal pemungutan suara dan harus memenuhi persyaratan menonton minimum agar memenuhi syarat untuk memilih dalam kategori tersebut.

Di babak nominasi, anggota Academy dari semua cabang diundang untuk ikut serta dan harus menonton semua 15 film terpilih untuk memilih. Dari 15 film di daftar pendek itu, tidak ada film Yuni garapan Kamila Andini yang dipilih menjadi wakil Indonesia. Berikut adalah film-film perwakilan negara yang lolos masuk daftar pendek dikutip dari rilis Academy Awards pada Rabu, (22/12) waktu Indonesia. Diurutkan sesuai abjad negaranya.

-Great Freedom (Austria).

-Playground (Belgia).

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan).

-Flee (Denmark).

-Compartment No. 6 (Finlandia).

-I’m Your Man (Jerman).

-Lamb (Islandia).

-A Hero (Iran).

-The Hand of God (Italia).

-Drive My Car (Jepang).

-Hive (Kosovo).

-Prayers for the Stolen (Meksiko).

-The Worst Person in the World (Norwegia).

-Plaza Catedral (Panama).

-The Good Boss (Spanyol). (OL-12)