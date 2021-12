Inilah Lagu-lagu Natal yang Disukai Anjing Peliharaan

Sebuah survei yang dilakukan badan amal asal Britania Raya, Guide Dogs baru-baru ini berhasil mengungkap fakta menarik terkait lagu Natal. Tak hanya disukai manusia, beberapa lagu Natal rupanya juga digemari oleh anjing peliharaan.

Guide Dogs yang merupakan badan amal khusus anjing pemandu penyandang tunanetra itu melakukan survei terhadap kurang lebih 1000 pemilik anjing. Hasil survei menunjukan 10% responden mengatakan anjing mereka suka dengan lagu 'Last Christmas' yang dirilis duo, Wham! pada 1980-an.

Adapun 'Jingle Bells', lagu yang diciptakan pada 1850-an oleh musikus kelahiran Amerika Serikat, James Lord Pierpont menempati urutan kedua yakni sebesar 9%. Hit Mariah Carey yang dirilis pada 1994, 'All I Want for Christmas is You' pada gilirannya menempati urutan ketiga dengan hasil survei sebanyak 6%.

Lebih dari itu, responden juga mengatakan anjing mereka lebih menyukai lagu ceria (upbeat), ketimbang musik yang iramanya tenang, lambat, tanpa lirik atau instrumental. Selain itu, hasil survei juga menunjukan bahwa 90% anjing yang menjadi responden menyukai musik.

Menurut responden, setiap anjing merespon musik dengan cara yang berbeda. Sebanyak 23% diantaranya mengatakan bahwa anjing mereka tampak energik setiap kali mendengar musik, sementara 11% diantaranya mengatakan bahwa musik dapat menidurkan anjing mereka. 25% pemilik juga mengatakan bahwa musik telah membuat anjing merasa tenang atau nyaman.

Berangkat dari penelitian ini, Kepala Bidang Ilmiah Guide Dogs, Helen Whiteside mengatakan Natal tahun ini akan membawa perubahan yang cukup berarti bagi generasi anjing yang lahir selama masa karantina pandemi covid-19. Pasalnya, pada masa ini setiap rumah pemilik anjing cenderung lebih sibuk dari biasanya. Oleh karena itu pula, sebagian besar rutinitas anjing peliharaan juga ikut berubah.

"Musik memang sering digunakan untuk menenangkan anjing di masa-masa stres dan perubahan. Jadi tidak mengherankan jika musik akan memainkan peran yang amat penting bagi anjing di Natal kali ini," imbuhnya, sebagaimana dilansir dari The Guardian, Kamis, (16/12).

Menurut Whiteside, hasil survei kali ini juga menunjukan bahwa musik telah membantu usaha para pemilik, dalam membangun momen menyenangkan bersama anjing peliharaan. Beberapa lagu lain yang sering mereka perdengarkan contohnya ada 'Driving Home for Christmas' oleh Chris Rea, 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' oleh Michael Bublé, atau 'A Wonderful Christmas Time' dari Paul McCartney. (M-4)