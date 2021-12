Wow, 22 Kreator Bakal Tebar Ilmu Videografi dan Fotografi Gratis

EOS Creator Indonesia (ECI) Virtual Conference 2021 digelar untuk memberikan wawasan terkait foto atau videografi. Acara yang dihelat bersama PT. Datascrip ini menghadirkan 22 kreator sebagai narasumber dan moderator dalam tujuh topik gelar wicara seputar foto atau videografi yang dapat diikuti pada 22 Desember mendatang.

EOS Creator Indonesia ialah sebuah wadah fotografer dan videografer unggulan dari Canon yang memiliki misi memajukan industri foto dan videografi di Indonesia. Mereka akan berbagi pengalaman dan tips untuk tetap produktif serta kreatif selama pandemi. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan informasi terkini dan gambaran bagaimana tren dan peluang di industri foto dan videografi pada tahun 2022.

Acara bertajuk From Uncertainty To Opportunity ini dapat diikuti secara gratis dan terbuka untuk umum di seluruh dunia, termasuk pemula hingga profesional. Fotografer Sambodo, Johan Kartakusuma, dan Agustinus Tri Mulyadi akan mengisi talkshow dengan tema Creating Your Personal Hall of Fame.

Lalu, tema Going SOLO, Because YOLO akan menghadirkan para fotografer petualang Ranar Pradipto, Mike Sidharta dan Galuh Azhar. Sementata itu, bagi pecinta foto estetik untuk foto produk atau food photography dapat ikuti tema Soul, Food & Love yang akan menghadirkan Atmaya Purnomo, Nie Sukma, dan Riko Mappadeceng.

Bagi yang tertarik dalam fotografer model, artis, eksekutif bisnis hingga pejabat dapat mendengarkan tips dari WS Pramono, Fandy Susanto dan Adhitiya Wibhawa dalam sesi Stylish Photo Branding.

Sementara itu, yang memiliki minat ke bidikan foto keluarga, bayi hingga anak-anak, bisa ikut sesi talkshow Bundle of Joy & Blessing bersama Floura Ardela, Kiky Anharizal, Rachel Toshiko, hingga Areza Taqwim.

Kemudian, Keeping Love Everlasting bersama dengan fotografer Ivan Mario, Julian Somadewa bersama Kevin Yung tentang wedding photography.

Pecinta videografi dapat ikuti sesi sesi Creating Reel Personality dalam pembuatan konten video menjadi lebih menarik dan unik bersama videografer Jibril Fitra Erlangga, Aditya Rachman, dan Ferdonio Damanik.

Angelie Ivone, Senior Marketing Manager Canon Business Unit PT. Datascrip dan Ketua EOS Creator Indonesia mengatakan jika target peserta yang ikut serta sebanyak 2.500 orang. Sementara itu, dia menuturkan jika per Minggu (12/12) lalu telah terdata sebanyak 2.100 peserta yang mendaftar.

"Bisa diikuti oleh siapapun. Acara ini untuk umum, punya brand apapun, usia tidak dibatasi dan dapat diikuti di seluruh dunia. Ada dari luar Indonesia itu dari Qatar, Saudi Arabia, Singapur dan Manila," katanya.

FotograferO Floura Ardela yang akan mengisi topik talkshow Bundle of Joy & Blessing mengatakan jika topik ini tak hanya dapat diikuti oleh para fotografer bayi saja melainkan juga ibu muda bahkan pria. "Aku bawain topik fotografi yang objeknya paling gemesin sealam semesta. Ini genre baru dan lagi booming juga tentang fotografi bayi. Temanya Bundle of Joy & Blessing. Topik ini juga tidak terbatas hanya seorang fotografer baby saja" ujarnya dalam konferensi pers virtual EOS Creator Indonesia (ECI) Virtual Conference 2021, Rabu (15/12).

Dia berharap rangkaian kegiatan yang akan berlangsung ini dapat memberikan wawasan dan memotivasi banyak orang, termasuk wanita untuk tertarik menjalani profesi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ranar Pradipto yang mengusung tema Going SOLO, Because YOLO mengajak anak-anak muda yang sedang mencari jati diri guna melihat petualangannya saat bepergian sendiri di Yogyakarta.

"Going Solo, Because YOLO (You Only Live Once). Di sini akan berbagi bagaimana perjalanan dari jalan-jalan ke Jogja bisa ketemu banyak hal, ketemu budayanya, orang-orang, dan lainnya tentang Indonesia. Ini bisa menemukan jati diri dan kebahagiaan diri sendiri. Cocok buat remaja yang galau mencari jati diri," lanjutnya.

Sementara itu, videografis Jibril Fitra Erlangga yang nantinya akan berbagi tips terkait videografi dalam sesi Creating Reel Personality mengatakan jika dinamika perkembangan digital sangat memungkinkan dalam pembuatan video untuk sosial media. "Di era zaman digital ini, di sosial media sekarang hampir semua orang bisa bikin video dari kamera, hape, dan lainnya. Tapi yang membedakan kita dari yang lain itu adalah personality," tuturnya.

Tak hanya gelar wicara yang dapat diikuti oleh peserta, acara ini juga akan menghadirkan promo produk Canon, serta pameran foto dan video yang akan berlangsung secara online melalui situs eci.datascrip.com pada Rabu, 22 Desember 2021.