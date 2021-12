Inilah Daftar Lengkap Nominasi Golden Globe 2022

Golden Globe merupakan penghargaan untuk film dan program televisi Amerika Serikat, yang diberikan setiap tahun. Ajang ini biasanya menjadi 'pemanasan' bagi para aktor dan aktris film sebelum perhelatan Oscar.

Saat memberi sambutan pada acara pengumuman daftar nominasi Golden Globe 2022, Presiden HFPA (Hollywood Foreign Press Association) Helen Hoehne menyatakan HFPA sebagai penyelenggara Golden Globe telah melakukan beberapa perubahan struktural. Hal itu setelah mereka mendapat kecaman karena absennya anggota kulit hitam dalam organisasi tersebut. HFPA juga mendapat kecaman karena para anggota mereka menerima hadiah sebagai upaya untuk memengaruhi voting.

“Selama delapan bulan lebih kami bekerja dan mengubah beberapa peraturan termasuk perubahan struktural. Tahun ini menjadi tantangan yang besar bukan saja bagi televisi tapi juga bagi sinema layar lebar,” kata Hoehne dalam pidato pembukaannya sebelum pengumuman daftar nominasi Golden Globe ke-79, yang disiarkan melalui kanal Youtube Golden Globe, Senin (13/12) pukul 21:00 WIB,

Rapper Snoop Dog dan Hoehne menjadi pembaca daftar nominasi ajang penghargaan bagi tv dan film tersebut. Berikut daftar lengkapnya.

Kategori televisi

Serial musikal atau komedi terbaik:

-The Great (Hulu).

-Hacks (HBO Max).

-Only Murders in the Building (Hulu).

-Reservation Dogs (FX/Hulu).

-Ted Lasso (Apple TV+).

Serial drama terbaik:

-Lupin.

-The Morning Show.

-Pose.

-Squid Game.

-Succesion.

Miniserial terbaik:

-Dopesick.

-Impeachment: American Crime Story.

-Maid.

-Mare of Easttown.

-The Underground Railroad.

Aktor terbaik kategori serial drama:

-Brian Cox (Succession).

-Lee Jung-jae (Squid Game).

-Billy Porter (Pose).

-Jeremy Strong (Succession).

-Omar Sy (Lupin).

Aktris terbaik serial drama:

-Uzo Aduba (In Treatment).

-Jennifer Aniston (The Morning Show).

-Christine Baranski (The Good Fight).

-Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale).

-Mj Rodriguez (Pose).

Aktor terbaik serial musikal atau komedi:

-Anthony Anderson (Black-ish).

-Nicholas Hoult (The Great).

-Steve Martin (Only Murders in the Building).

-Martin Short (Only Murders in the Building).

-Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Aktris terbaik serial musikal atau komedi:

-Hannah Einbinder (Hacks).

-Elle Fanning (The Great).

-Issa Rae (Insecure).

-Tracee Ellis Ross (Black-ish).

-Jean Smart (Hacks).

Aktor terbaik miniserial:

-Paul Bettany (WandaVision).

-Oscar Isaac (Scenes From a Marriage).

-Michael Keaton (Dopesick).

-Ewan McGregor (Halston).

-Tahar Rahim (The Serpent).

Aktris terbaik miniserial:

-Jessica Chastain (Scenes From a Marriage).

-Cynthia Erivo (Genius: Aretha).

-Elizabeth Olsen (WandaVision).

-Margaret Qualley (Maid).

-Kate Winslet (Mare of Easttown).

Aktor pendukung terbaik serial:

-Billy Crudup (The Morning Show).

-Kieran Culkin (Succession).

-Mark Duplass (The Morning Show).

-Brett Goldstein (Ted Lasso).

-Oh Yeong-su (Squid Game).

Aktris pendukung terbaik serial:

-Jennifer Coolidge (White Lotus).

-Kaitlyn Dever (Dopesick).

-Andie MacDowell (Maid).

-Sarah Snook (Succession).

-Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Kategori film

Film musikal atau komedi terbaik:

-Cyrano.

-Don’t Look Up.

-Licorice Pizza.

-Tick, Tick … Boom!.

-West Side Story.

Film drama terbaik:

-Belfast.

-CODA.

-Dune.

-King Richard.

-The Power of the Dog.

Film non berbahasa Inggris terbaik:

-Compartment No. 6 (Finlandia, Rusia, Jerman).

-Drive My Car (Jepang).

-The Hand of God (Italia).

-A Hero (Prancis, Iran).

-Parallel Mothers (Spanyol).

Sutradara terbaik:

-Kenneth Branagh (Belfast).

-Jane Campion (The Power of the Dog).

-Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter).

-Steven Spielberg (West Side Story).

-Denis Villeneuve (Dune).

Aktris utama film musikal atau komedi terbaik:

-Marion Cotillard (Annette).

-Alana Haim (Licorice Pizza).

-Jennifer Lawrence (Don’t Look Up).

-Emma Stone (Cruella).

-Rachel Zegler (West Side Story).

Aktor utama film musikal atau komedi terbaik:

-Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up).

-Peter Dinklage (Cyrano).

-Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!).

-Cooper Hoffman (Licorice Pizza).

-Anthony Ramos (In the Heights).

Aktris utama film drama terbaik:

-Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

-Olivia Colman (The Lost Daughter).

-Nicole Kidman (Being the Ricardos).

-Lady Gaga (House of Gucci).

-Kristen Stewart (Spencer).

Aktor utama film drama terbaik:

-Mahershala Ali (Swan Song).

-Javier Bardem (Being the Ricardos).

-Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog).

-Will Smith (King Richard).

-Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Aktris pendukung terbaik:

-Caitríona Balfe (Belfast).

-Ariana DeBose (West Side Story).

-Kirsten Dunst (The Power of the Dog).

-Aunjanue Ellis (King Richard).

-Ruth Negga (Passing).

Aktor pendukung terbaik:

-Ben Affleck (The Tender Bar).

-Jamie Dornan (Belfast).

-Ciarán Hinds (Belfast).

-Troy Kotsur (CODA).

-Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Penulis skenario terbaik:

-Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza).

-Kenneth Branagh (Belfast).

-Jane Campion (The Power of the Dog).

-Adam McKay (Don’t Look Up).

-Aaron Sorkin (Being the Ricardos).

Lagu orisinal terbaik:

-Be Alive (King Richard) — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

-Dos Orugitas (Encanto) — Lin-Manuel Miranda

-Down to Joy (Belfast) — Van Morrison

-Here I Am (Singing My Way Home) (film Respect) — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King.

-No Time to Die (No Time to Die) — Billie Eilish, Finneas O’Connell.

Film animasi terbaik:

-Encanto.

-Flee.

-Luca.

-My Sunny Maad.

-Raya and the Last Dragon.