Rapper Warren Hue Rilis Single West

Rapper, penyanyi, dan produser Indonesia, Warren Hue kembali merilis lagu terbarunya berjudul West melalui label 88rising. Lagu ini adalah single pertama dari proyek Hue yang akan datang, Boy of the Year.

Pada single terbarunya ini, Hue bekerja sama dengan Bekon & the Donuts yang juga menggarap lagu-lagu Kendrick Lamar, Sza dan Rich Brian.

“Aku menulis 'West berdasarkan pengalaman ketika tinggal di Los Angeles. Lagu ini tentang perjalanan karier musikku. Pengalaman ini seperti jebakan yang menarik dan tidak boleh dianggap terlalu serius, ini dimaksudkan untuk bersenang-senang. Aku terinspirasi oleh artis seperti Drake, Lil Uzi, dan hip-hop tahun 2017,” kata Warren melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (1/11).

Warren juga meluncurkan video musiknya pada Senin (1/11) yang diproduksi oleh James Defina, dan menampilkan kameo dari rekan satu label, Rich Brian. Video musik ini bercerita tentang bagaimana kehidupan dan cara menikmati hidup di Los Angeles.

Warren muncul awal tahun ini dengan merilis debutnya bersama label perintis kolektif musik Asia 88rising, omomo punk. Pada Mei, Warren merilis Too Many Tears, single utama dari album kolaborasi Head in the Clouds yang menampilkan 88 musisi.

Baru-baru ini ia juga terlibat dalam penggarapan soundtrack film Marvel Cinematic Universe, Shang Chi The Legend of The Ten Rings, bersama musisi Indonesia lainnya, Rich Brian dan Niki.