Tidak Hanya Timo Tjahjanto, Netflix Kini Juga Gandeng Nia Dinata

KERJA sama Netflix dengan sutradara Timo Tjahjanto berlanjut. Setelah dipercara menggarap film The Night Comes for Us pada 2018, Timo kini dipercaya menggarap film The Big Four yang rencananya tayang tahun depan.



Karya sutradara Indonesia di Netflix semakin bertambah dengan digandengnya pula Nia Dinata. Sutradara film Arisan! dan Berbagi Suami dipercaya menggarap film berjudul A World Without. Film yang juga merupakan produksi orisinal Netflix Indonesia ini direncanakan tayang pada 14 Oktober 2021.

Film tersebut berkisah tentang tiga remaja perempuan yang memilih kehidupan tidak biasa sebagai bagian dari The Light, organisasi yang berjanji mewujudkan kehidupan idaman para anggota mereka. A World Without diperankan Amanda Rawles, Maizura, Asmara Abigail, dan Chicco Jerikho. Film tersebut ditulis oleh sutradara Lucky Kuswandi.



“Di balik misteri dan ketegangannya, A World Without merupakan cerita mengenai perempuan muda yang menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Kami memiliki perspektif perempuan yang dipraktikkan secara nyata di film ini melalui terlibatnya banyak kru perempuan, mulai dari sinematografer dan produser hingga penata busana dan penata artistik. Oleh karena itu, pesan female empowerment yang kuat di film ini tidak hanya terasa di cerita, namun juga di belakang layar,” kata sutradara Nia Dinata, melalui siaran pers, (23/9).



Sementara Timo mengatakan kerja sama dengan Netflix membawa karyanya ke tingkat global. “Saya bangga mendapat kesempatan untuk berbagi tentang kisah baru ini dengan seluruh dunia. Dengan pengalaman kerja sama bersama Netflix yang membawa karya saya ke ke tingkat global, saya sangat bersemangat untuk memulai proyek baru ini,” kata Timo, Minggu, (26/9). (M-1)