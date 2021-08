Duduk Terlalu Lama Pengaruhi Kesehatan Mental

Tak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik, duduk terlalu lama juga memiliki efek buruk pada kesehatan mental, itulah temuan studi.

Penelitian yang dilakukan oleh University of Huddersfield mendapati bahwa banyak orang menghabiskan lebih dari delapan jam sehari untuk duduk, baik karena bekerja dari rumah atau work from home. Orang-orang tersebut padahal melakukan aktivitas fisik sedang atau berat selama 150 menit per minggu, tapi tetap mengalami dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak olahraga untuk mengimbangi gaya hidup yang tidak banyak bergerak.

"Meskipun sampel kami hampir 300 (orang) sangat aktif, mereka duduk untuk waktu yang lebih lama, dengan lebih dari 50 persen duduk selama lebih dari delapan jam sehari," kata Dr Liane Azevedo, salah satu penulis penelitian, seperti dikutip dari dailymail.co.uk, Jumat (30/7).

Dia mengatakan bahwa sekitar 60 menit adalah waktu yang ideal. Sedangkan lebih dari 30 menit sebagai waktu minimum untuk berolahraga setiap hari.

"Mengurangi waktu duduk memiliki efek positif pada kesehatan mental. Kami merekomendasikan bahwa bersama dengan peningkatan aktivitas fisik, kesehatan masyarakat harus mendorong pengurangan waktu duduk untuk manfaat kesehatan mental," ujar Dr Azevedo.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa olahraga sangat penting dan olahraga dapat dilakukan dimana saja, tidak harus berolahraga hanya ke gym saja.

"Berjalan-jalan khususnya di area hijau sangat penting, semua jenis aktivitas moderat memang memiliki manfaat. Kami juga memperhatikan dari penelitian kami bahwa rekreasi dan berkebun adalah kegiatan yang membantu baik secara fisik maupun mental," kata Dr Azevedo.

"Kami ingin mengembangkan intervensi berdasarkan temuan ini, untuk fokus pada penurunan perilaku menetap serta peningkatan aktivitas fisik untuk menginformasikan manfaat pada kesehatan mental," lanjutnya. (M-2)