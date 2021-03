Michelle Obama Buat Serial Masak

MANTAN Ibu Negara Amerika Serikat, Michelle Obama baru saja merilis acara memasak di Netflix. Acara berjudul 'Waffles + Mochi' terdiri dari 10 episode dan tayang mulai Selasa (16/3/2021).

Waffles dan Mochi merupakan karakter boneka berbentuk kue mochi yang diceritakan memiliki cita-cita menjadi koki sejak kecil. Dalam acara itu, selain ditemani dua boneka lucu tersebut, Michelle juga mengundang tamu berbagai selebritas, termasuk Sia, Mandy Moore, Rashida Jones, Common, hingga Jack Black.

Melalui akun Instagram @michelleobama, Michelle mengungkapkan jika kegiatan memasak bersama Waffles dan Mochi juga digelar di beberapa tempat di Amerika Serikat (AS) melalui kampanye Pass the Love. 'Bersama dengan @PHAnews, kami bekerja untuk mengatasi kekurangan pangan dan menyediakan lebih dari satu juta makanan untuk keluarga yang membutuhkan,' tulis istri dari Presiden ke-44 AS itu, Rabu (17/3/2021). PHAnews merupakan bagian dari organisasi Partnership for Healthier America yang berkerja mengupayakan pemenuhan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sang Kreator acara Waffles+Mochi, Erika Thormahlen dan Jeremy Konner mencoba memberikan nuansa memasak secara berbeda lewat karakter Waffles dan Mochi. Acara ini pada mulanya mereka buat untuk anak-anak prasekolah, akan tetapi jika dilihat dari ulasan awalnya ternyata juga dapat disaksikan orang dewasa.

Masing-masing episode 'Waffles + Mochi' diberi judul bahan atau makanan tertentu seperti tomat, acar, garam, beras, hingga telur. Tiap episode berlangsung selama 20 hingga 30 menit, dan memberikan eksplorasi makanan dari berbagai daerah seperti Peru, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa wilayah di Amerika Serikat.

Karakter Waffles dan Mochi diceritakan berasal dari 'negeri beku', sehingga satu-satunya bahan yang tersedia hanyalah es batu. Beruntung keduanya lantas dipekerjakan sebagai karyawan di sebuah pusat perbelanjaan. Pemiliknya adalah Michelle Obama, dan sejak saat itulah petualangan kuliner Waffles dan Mochi dimulai.

Sejumlah kritikus memuji serial ini. Sonia Saraiya dari Vanity Fair mengatakan 'Waffles + Mochi' adalah pertunjukan boneka yang sengaja dibuat untuk anak-anak, agar mereka bersemangat dengan bahan makanan yang selama ini dirasa 'aneh'.

"Tim 'art direction' menggunakan pendekatan media campuran untuk membangun dunia, memanfaatkan efek praktis, animasi stop-motion, boneka, dan miniatur mainan lengkap untuk eksterior set yang menciptakan ruang diegetik yang sangat menyentuh dan sentimental," kata Penulis The Hollywood Reporter, Robyn Bahr seperti dilansir dari Independent, Kamis, (18/3). (M-1)