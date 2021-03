The Queen's Gambit Bersiap ke Panggung Teater Musikal

The Queen's Gambit, novel karya Walter Tevis yang baru-baru ini diadaptasi sebagai miniseri populer di Netflix, kini tengah dikembangkan menjadi karya panggung.

Perusahaan hiburan Level Forward telah memperoleh hak teater untuk kisah bocah yatim piatu yang berubah menjadi anak ajaib di dunia catur, Beth Harmon. Mereka tengah berencana untuk mengembangkan kekayaan intelektual itu ke bentuk pertunjukan musikal.

Novel The Queen’s Gambit diterbitkan pada 1983, yang menggambarkan perjalanan Beth dari Kentucky, ke Paris, hingga ke Moskwa dan sekitarnya, mencatat perjuangan ajaib yang bertentangan dengan praktik dan prasangka catur sebagai dunia yang berpusat pada laki-laki.

Dalam adaptasi Netflix, yang dibintangi Anya Taylor-Joy, miniseries itu telah menerima dua piala Golden Globe dan dua piala Critics Choice Awards.

“Merupakan suatu kehormatan bagi Level Forward untuk membawa The Queen's Gambit ke panggung melalui teater musikal yang dicintai dan tak lekang waktu,” kata CEO Level Forward Adrienne Becker dan Produser Julia Dunetz dalam pernyataan bersama, dikutip dari Deadline, Rabu, (10/3).

“Diceritakan melalui sudut pandang yang berani dan segar, penonton sudah berbagi dalam persahabatan dan ketabahan dari kisah perempuan inspiratif yang memberi energi dan menopang perjalanan dan kemenangan akhir untuk Beth Harmon,” lanjut pernyataan pihak Level Forward.

Sayangnya, Level Forward enggan membocorkan tim kreatif dan para pemain yang terlibat dalam produksi panggung Broadway ini.

Level Forward telah menerima 37 nominasi Tony Award, penghargaan tertinggi di dunia teater. Karya panggung terkenal yang pernah diproduksi oleh mereka termasuk What The Constitution Means To Me, Oklahoma !, Jagged Little Pill dan Slave Play. (M-2)