Sacha Baron Cohen Buat Rekor Baru di Golden Globe

SACHA Baron Cohen membuat rekor baru di sejarah Golden Globe. Ia menjadi orang pertama yang menang dua kali untuk peran yang sama.

Tahun ini, kemenangannya itu sebagai Aktor Terbaik di Film Musikal/Komedi berkat perannya sebagai Borat Sagdiyev di film Borat Subsequent Moviefilm. Sementara piala yang sama juga sudah ia dapatkan pada tahun 2006 juga lewat peran sebagai Borat di film Borat.



Dalam pidato kemenangannya tahun ini, Baron Cohen berterima kasih kepada para anggota asosiasi penyelenggara Golden Globe, yang ia sebut sebagai seluruhnya merupakan orang kulit putih.



"Terima kasih kepada Hollywood Foreign Press yang seluruhnya kulit putih. Saya harus bilang jika film ini tidak akan mungkin terwujud tanpa para pemeran pendukung saya, aktor-aktor segar, bakat baru yang datang dari berbagai tempat dan ternyata merupakan komedian jenius," tutur aktor, penulis, sekaligus produser berusia 49 tahun itu.



Namun, bukan Baron Cohen namanya jika tidak memasukkan sindiran sekaligus pelintiran dari kata-katanya. Ia melanjutkan jika pujian terbesar terutama untuk Rudy Giuliani, mantan walikota New York yang kini pengacara Donald Trump. “Yang saya bicarakan, tentu saja, Rudy Giuliani. Maksud saya, siapa yang bisa membuat orang banyak tertawa hanya dengan membuka ritsleting celananya? Luar biasa. Film kami ini hanya permulaan untuk dia," tutur Baron Cohen.



Giuliani memang merupakan salah satu sosok nyata yang dikerjai (prank) dan direkam diam-diam untuk film Borat Subsequent Moviefilm. Film ini memang merupakan jenis dokumenter ejekan (mockumentary).

Prank dilakukan terhadap Giuliani menimbulkan sensasi besar dan membuat orang-orang mempertanyakan reputasi pria berusia 76 tahun itu. Sebab dalam prank itu Giuliani kedapatan berbuat hal yang tidak senonoh saat diwawancarai Baron Cohen yang saat itu menyamar sebagai perempuan jurnalis televisi.

Dalam Golden Globe tahun ini, Borat Subsequent Moviefilm juga dinobatkan sebagai Film Terbaik kategori musikal/komedi. Borat mengalahkan Hamilton, Music, Palm Spring, dan The Prom.

Sementara Cohen bersaing dengan James Corden (The Prom), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Dev Patel (The Personal History of David Copperfield), dan Andy Samberg (Palm Spring).

Borat total meraih tiga nominasi. Satu nominasi yang gagal dimenangkan adalah kategori aktris terbaik. Maria Bakalova kalah saing dengan Rosamund Pike. (Jek/M-1)