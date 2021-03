The Crown Kembali Jadi Serial Drama Terbaik Golden Globe

THE Crown lagi-lagi menang banyak di Golden Globe. Pada gelaran tahun ini serial tersebut kembali meraih gelar Serial Drama Televisi Terbaik seperti yang diraih pada 2017.

Pada Golden Globe 2021 ini The Crown dinominasikan dalam enam kategori sehingga menjadi serial yang meraih nominasi terbanyak. Sejauh ini, selain menang di kategori Serial Drama Televisi, The Crown juga membawa piala lewat kemenangan Gillian Anderson di kategori Aktris Pendukung Terbaik Televisi, Emma Corrin sebagai Aktris Drama Televisi Terbaik, dan Josh O’Connor sebagai AKtor Drama Televisi Terbaik.

Tahun lalu, piala aktris terbaik juga diraih The Crown, lewat peran Olivia Colman. Sejak 2017 hingga 2021, The Crown hanya absen pada 2019 untuk perebutan kategori best drama series. Hingga saat ini sejak 2017, series ini sudah mengoleksi enam piala Golden Globes.

Gelaran Golden Globe 2021 dilangsungkan secara hibrida, daring dan luring. Penyelanggaraan berlangsung di Beverly Hilton, Los Angeles, AS, Senin (1/3) pagi WIB dan disiarkan oleh NBC serta dapat disaksikan melalui live streaming lewat berbagai platform, termasuk Youtube. (M-1)