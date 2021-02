Ismail Basbeth Sutradarai Sekuel Film Keluarga Cemara

RENCANA produser Anggia Kharisma untuk membuat sekuel film Keluarga Cemara akhirnya terwujud. Selasa (9/2), melalui siara pers, ia mengumumkan telah mempercayakan Ismail Basbeth sebagai sutradara Keluarga Cemara 2.

“Antusias sekali berkarya bersama Ismail Basbeth, banyak hal yang membuat kolaborasi dengan Basbeth sangat menyenangkan. Utamanya soal visi dan semangat kami yang sama untuk menghadirkan film Keluarga Cemara 2 dengan sentuhan yang dekat dan hangat untuk keluarga Indonesia,” kata Anggia melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa, (9/2).

Film Keluarga Cemara 2 menjadi kolaborasi pertama Ismail Basbeth bersama Visinema Pictures. “Untuk kesempatan ini saya berterima kasih pada Angga dan Anggia yang sudah percaya pada saya untuk bergabung bersama tim Keluarga Cemara dan Visinema Pictures. Semoga filmnya nanti berhasil menyajikan tontonan yang bermakna dan berharga bagi saya dan penonton luas,” kata Basbeth menanggapi soal proyek terbarunya itu.

Basbeth sudah menoreh prestasi di perfilman Tanah Air. Pada 2015, ia masuk nominasi Piala Citra sebagai Sutradara Terbaik dan Penulis Skenario Asli Terbaik.

Basbeth juga dikenal dengan bentuk film arthouse-nya, seperti misalnya Another Trip To The Moon (2015) yang dibintangi Tara Basro. Filmnya, Mobil Bekas dan Kisah-Kisah dalam Putaran (2017) tayang di situs streaming Bioskop Online, yang segrup perusahaan dengan Visinema.



Sekuel film Keluarga Cemara memang sudah ditunggu. Rilis pada Januari 2019, film yang saat itu disutradarai Yandy Laurens sudah tembus satu juta penonton dalam 10 hari penayangan pertama dan menempati urutan kesembilan daftar film yang terbanyak ditonton pada tahun tersebut. Keluarga Cemara 2 kembali diperankan Ringgo Agus Rahman (Abah), Nirina Zubir (Emak), Adhisty Zara (Euis), dan Widuri Sasono (Cemara). (M-1)