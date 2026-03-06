Novotel Tangerang BSD City Resmi Dibuka di Kawasan BSD yang Dinamis

Ilustrasi(Dok Novotel Tangerang BSD City)

NOVOTEL, salah satu brand hotel terkemuka di dunia, merayakan pembukaan Novotel Tangerang BSD City. Hotel tersebut merupakan sebuah hotel modern yang dirancang untuk membantu para tamu menjalani hidup yang lebih sehat, seimbang, dan bermakna. Melalui kebiasaan sederhana sehari-hari seperti menjaga keseimbangan hidup, menikmati makanan bergizi, beristirahat dengan baik, tetap aktif bergerak, serta membangun hubungan dengan orang lain, hotel ini menghadirkan pengalaman menginap yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Berlokasi di salah satu kawasan bisnis dan gaya hidup paling dinamis di Jabodetabek, hotel ini menyambut para tamu mulai dari profesional, pelaku bisnis, hingga keluarga modern dengan suasana yang nyaman, intuitif, dan mudah beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Setiap elemen pengalaman menginap dirancang untuk mendukung para tamu memulihkan energi dan membuat pilihan yang lebih baik, baik saat bepergian untuk urusan bisnis, liburan, maupun keduanya.

Terletak di jantung BSD City dengan akses langsung ke berbagai pusat komersial, ritel, dan hiburan utama, Novotel Tangerang BSD City menawarkan lokasi yang praktis bagi para tamu yang ingin merasakan dinamika kawasan yang terus berkembang ini. Arsitektur kontemporer, interior yang dipenuhi cahaya alami, serta tekstur natural menghadirkan pengalaman desain yang tak lekang oleh waktu, menciptakan suasana yang nyaman, jelas dan hangat.

Novotel Tangerang BSD City memiliki 299 kamar dan suite modern, termasuk Family Room Bunk Bed dengan tempat tidur tingkat yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman bepergian bersama anak-anak yang lebih mudah dan nyaman. Area publik dirancang terbuka dan intuitif, mendukung interaksi sosial sekaligus menghadirkan ruang untuk momen tenang dan fokus sepanjang hari.

Pengalaman bersantap berpusat di Seravie Restaurant, restoran all-day dining yang menyajikan hidangan internasional dan lokal dalam suasana dikelilingi kaca dengan area alfresco. Mencerminkan pilar kuliner dari Novotel, menu yang dihadirkan berfokus pada pilihan yang lezat, lebih sehat, dan berkelanjutan, dengan sajian berbasis nabati yang dirancang untuk menunjang energi dan kesejahteraan jangka panjang. Social Bar menawarkan ruang santai untuk pertemuan sambil menikmati kopi maupun berkumpul secara kasual, sementara area The Secret Library hotel menghadirkan suasana tenang untuk membaca, bekerja, atau sekadar bersantai, khusus untuk tamu yang menginap.

Untuk pertemuan dan perayaan momen penting, Novotel Tangerang BSD City menyediakan Ballroom serbaguna tanpa pilar dengan tinggi langit-langit tujuh meter yang mampu mengakomodasi hingga 600 tamu. Didukung teknologi audio-visual modern serta ruang fungsi fleksibel, fasilitas ini ideal untuk konferensi, pernikahan, dan berbagai acara sosial.

Bagi keluarga, tersedia Olive & Oak Kids Club dan area bermain anak. Fasilitas kebugaran meliputi The Hanging Garden Pool, Fitness Centre, serta Wellness Suites yang dilengkapi ruang salt room komunal, sauna inframerah, dan kolam rendam dingin, memberikan kesempatan bagi tamu untuk memulihkan energi sesuai ritme mereka.

"Pembukaan Novotel Tangerang BSD City memperkuat kehadiran Novotel di Indonesia serta mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan brand ini di seluruh Asia,” ujar Chief Operating Officer, Premium, Midscale & Economy Division, Accor Asia Garth Simmons.

“Novotel, salah satu brand midscale terkemuka di dunia, mengusung konsep Longevity Everyday di lebih dari 600 hotel di 60+ negara, menghadirkan kenyamanan yang mudah diakses sekaligus performa komersial yang kuat. Dengan desain yang cermat, fasilitas ramah keluarga, serta lokasi strategis, Novotel Tangerang BSD City berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan masa kini yang terus berkembang.”

Sejalan dengan komitmen Novotel terhadap dampak yang positif, hotel ini menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan efisiensi energi, serta mendukung pilihan makanan yang lebih berkelanjutan. Melalui kemitraannya dengan WWF, Novotel mendukung upaya pelestarian laut berbasis sains, mempertegas keyakinan bahwa kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan bumi adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Anggota ALL Accor, program loyalitas dan platform pemesanan dari Accor, dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif serta mengumpulkan poin reward selama menginap. Poin dapat ditukarkan untuk pengalaman menginap, bersantap, dan beragam pengalaman lainnya di jaringan global Accor. Keanggotaan tersedia secara gratis melalui all.com.

Harga dalam rangka pembukaan hotel dimulai dari Rp1.600.000 per malam, termasuk sarapan untuk dua orang serta voucher bersantap senilai Rp200.000 yang berlaku hingga 31 Mei 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi silakan kunjungi http://all.accor.com/hotel/C250/index.id.shtml. (RO/E-4)