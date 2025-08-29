9 Wisata Alam Paling Populer di Malang

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
WISATA alam adalah kegiatan rekreasi atau perjalanan ke tempat-tempat yang menawarkan keindahan dan daya tarik alami, seperti pegunungan, pantai, air terjun, hutan, danau, hingga taman nasional.
Wisata alam adalah perjalanan rekreasi ke destinasi dengan pesona alami yang memberikan pengalaman menyenangkan sekaligus menyehatkan.
Air terjun setinggi sekitar 84 meter yang dikelilingi taman asri lengkap dengan labirin, area camping, dan wahana outbound. Ideal untuk liburan keluarga. Harga tiket Rp15.000-Rp25.000.
Salah satu air terjun paling ikonik di Malang, terkenal dengan pelangi alami saat sinar matahari menyinari air terjun yang tinggi dan megah. Hijaunya hutan sekitarnya menambah suasana magis. Harga tiket Rp10.000-Rp15.000.
Pantai dengan pesona mirip Tanah Lot Bali, ada pura di atas pulau karang, dihubungkan dengan jembatan. Cocok untuk menikmati sunset yang menawan.
Mempesona dengan gradasi warna laut biru, hijau, dan cokelat kemerahan. Cocok untuk snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut yang alami.
Kolam mata air alami yang jernih dengan pemandangan sejuk pegunungan. Sumber Sirah populer di kalangan pecinta snorkeling ringan karena kejernihan airnya.
Manjakan mata dengan hamparan kebun teh hijau segar dan udara sejuk. Terdapat jembatan kayu ikonik untuk spot foto estetik.
Air terjun eksotis di kaki Gunung Bromo. Menawarkan suasana alam yang tenang dan memukau, cocok untuk petualangan dan relaksasi.
Pantai eksotis dengan formasi batuan karang unik serta kolam alami saat air pasang. Cocok untuk bersantai menikmati keindahan alam terpencil.
Spot ikonik di hutan pinus dengan konsep rumah di atas pohon. Bisa untuk foto estetik atau menginap, cara unik menikmati udara segar dan panorama hutan. Harga tiket Rp 10.000 masuk, menginap mulai Rp 350.000 per malam.
Dengan berwisata alam, maka bisa menyegarkan pikiran dan mengurangi stres. Dan meningkatkan kesehatan fisik melalui aktivitas luar ruangan. (Z-4)
Biasanya, wisata alam ini ada di kawasan taman nasional, dengan tujuan menikmati keindahan, ketenangan, serta suasana segar dari alam.
Wisata ini mengandalkan sumber daya alam sebagai daya tarik utama, baik yang masih alami maupun yang sudah dikelola secara ramah lingkungan.
Daerah yang mengalami lonjakan kunjungan adalah Kalimantan, dengan peningkatan hingga 200 persen.
57 Lokasi Wisata di Jawa Timur tersebut meliputi wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Lawu, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Saradan dan Tuban.
Biasanya, wisata alam akan menyuguhkan keindahan alam asli, bukan buatan manusia, serta memiliki suasana yang asri, sejuk, dan jauh dari hiruk-pikuk kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved