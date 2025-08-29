Foto udara wisata air terjun Tumpak Sewu di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur(ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)

WISATA alam adalah kegiatan rekreasi atau perjalanan ke tempat-tempat yang menawarkan keindahan dan daya tarik alami, seperti pegunungan, pantai, air terjun, hutan, danau, hingga taman nasional.

Berikut 9 Wisata Alam Paling Populer di Malang

1. Coban Rondo

Air terjun setinggi sekitar 84 meter yang dikelilingi taman asri lengkap dengan labirin, area camping, dan wahana outbound. Ideal untuk liburan keluarga. Harga tiket Rp15.000-Rp25.000.

2. Coban Pelangi

Salah satu air terjun paling ikonik di Malang, terkenal dengan pelangi alami saat sinar matahari menyinari air terjun yang tinggi dan megah. Hijaunya hutan sekitarnya menambah suasana magis. Harga tiket Rp10.000-Rp15.000.

3. Pantai Balekambang

Pantai dengan pesona mirip Tanah Lot Bali, ada pura di atas pulau karang, dihubungkan dengan jembatan. Cocok untuk menikmati sunset yang menawan.

4. Pantai Tiga Warna

Mempesona dengan gradasi warna laut biru, hijau, dan cokelat kemerahan. Cocok untuk snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut yang alami.

5. Sumber Maron & Sumber Sirah

Kolam mata air alami yang jernih dengan pemandangan sejuk pegunungan. Sumber Sirah populer di kalangan pecinta snorkeling ringan karena kejernihan airnya.

6. Bukit Kuneer

Manjakan mata dengan hamparan kebun teh hijau segar dan udara sejuk. Terdapat jembatan kayu ikonik untuk spot foto estetik.

7. Air Terjun Coban Jahe

Air terjun eksotis di kaki Gunung Bromo. Menawarkan suasana alam yang tenang dan memukau, cocok untuk petualangan dan relaksasi.

8. Pantai Batu Bengkung

Pantai eksotis dengan formasi batuan karang unik serta kolam alami saat air pasang. Cocok untuk bersantai menikmati keindahan alam terpencil.

9. Omah Kayu

Spot ikonik di hutan pinus dengan konsep rumah di atas pohon. Bisa untuk foto estetik atau menginap, cara unik menikmati udara segar dan panorama hutan. Harga tiket Rp 10.000 masuk, menginap mulai Rp 350.000 per malam.

Dengan berwisata alam, maka bisa menyegarkan pikiran dan mengurangi stres. Dan meningkatkan kesehatan fisik melalui aktivitas luar ruangan. (Z-4)