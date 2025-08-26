10 Oleh-Oleh Ciwidey Terbaik yang Wajib Dibeli untuk Kenangan Liburan

Oleh-oleh Ciwidey.(Dok. Astro)

CIWIDEY, destinasi wisata di Bandung, terkenal dengan pemandangan alam yang indah dan udara sejuk. Selain menikmati keindahan alam, jangan lupa bawa pulang oleh-oleh Ciwidey untuk kenangan liburan yang tak terlupakan. Berikut adalah 10 rekomendasi oleh-oleh khas Ciwidey yang bisa kamu pilih. Cocok untuk keluarga, teman, atau koleksi pribadi!

1. Strawberry Segar Ciwidey

Strawberry adalah ikon oleh-oleh Ciwidey. Buah ini manis, segar, dan langsung dipetik dari kebun. Banyak petani lokal menawarkan strawberry dengan harga terjangkau. Kamu juga bisa membeli dalam kemasan untuk dibawa pulang.

2. Selai Strawberry Homemade

Jika ingin oleh-oleh yang tahan lama, selai strawberry buatan rumah adalah pilihan tepat. Rasanya alami tanpa pengawet buatan, cocok untuk sarapan atau camilan. Beli di toko-toko lokal di Ciwidey untuk kualitas terbaik.

3. Teh Ciwidey

Teh dari perkebunan Ciwidey memiliki aroma khas dan rasa yang lembut. Ini adalah oleh-oleh Ciwidey yang sempurna untuk pecinta teh. Tersedia dalam kemasan daun teh kering atau teh celup.

4. Keripik Talas

Keripik talas Ciwidey terkenal renyah dan gurih. Dibuat dari talas lokal, camilan ini cocok untuk teman perjalanan atau hadiah. Pilih rasa original atau pedas sesuai selera.

5. Dodol Ciwidey

Dodol khas Ciwidey hadir dengan berbagai rasa, seperti strawberry, durian, dan cokelat. Teksturnya kenyal dan manis, menjadikannya oleh-oleh favorit untuk keluarga.

6. Kerajinan Bambu

Ciwidey juga punya kerajinan bambu yang unik, seperti tempat pensil atau anyaman dekoratif. Ini adalah oleh-oleh Ciwidey yang ramah lingkungan dan bernilai seni tinggi.

7. Madu Hutan Ciwidey

Madu hutan dari Ciwidey terkenal karena kemurnian dan khasiatnya. Cocok untuk kesehatan atau hadiah spesial. Pastikan membeli dari penjual terpercaya untuk kualitas terbaik.

8. Bandrek Instan

Bandrek adalah minuman tradisional yang hangat dan pedas, cocok untuk udara dingin Ciwidey. Kini tersedia dalam kemasan instan, mudah diseduh di rumah.

9. Sayuran Segar

Ciwidey dikenal dengan sayuran segar seperti kolplay, wortel, dan kentang. Bawa pulang sebagai oleh-oleh Ciwidey untuk masakan sehat di rumah.

10. Kue Balok Ciwidey

Kue balok adalah camilan manis dengan tekstur lembut dan rasa cokelat yang khas. Ini adalah oleh-oleh populer yang disukai anak-anak dan dewasa.

Tips Memilih Oleh-Oleh Ciwidey

Untuk mendapatkan oleh-oleh Ciwidey terbaik, belilah dari pasar lokal atau toko resmi. Periksa tanggal kedaluwarsa untuk produk makanan dan pastikan kemasan aman untuk perjalanan jauh. Jangan lupa tawar-menawar untuk harga terbaik!

Tempat Membeli Oleh-Oleh di Ciwidey

Kamu bisa menemukan oleh-oleh ini di Pasar Ciwidey, toko oleh-oleh di kawasan wisata seperti Kawah Putih, atau petani lokal. Banyak juga penjual di pinggir jalan yang menawarkan produk segar dan unik.

Mengapa Memilih Oleh-Oleh Ciwidey?

Oleh-oleh Ciwidey tidak hanya lezat dan unik, tetapi juga mencerminkan kekayaan alam dan budaya daerah. Membawa pulang oleh-oleh ini berarti membawa sebagian keindahan Ciwidey untuk dibagikan kepada orang tersayang.

Dengan membeli oleh-oleh Ciwidey, kamu juga mendukung perekonomian lokal. Jadi, saat berkunjung ke Ciwidey, pastikan untuk memilih salah satu dari rekomendasi di atas. Selamat berlibur dan berburu oleh-oleh! (Z-10)