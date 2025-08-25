OYO vs RedDoorz: Perbedaan Penting sebelum Booking Kamar

Perbedaan Oyo dan Redoorz.(Freepik)

MEMILIH penginapan yang tepat bisa membuat liburan atau perjalanan bisnis jadi lebih nyaman. Dua platform populer, OYO dan RedDoorz, menawarkan kamar hotel murah dengan berbagai keunggulan. Tapi, apa sih bedanya? Artikel ini akan membantu kamu memahami perbedaan OYO RedDoorz agar tidak salah memesan kamar.

Apa Itu OYO dan RedDoorz?

OYO adalah platform pemesanan hotel online asal India yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2018. OYO bekerja sama dengan hotel dan penginapan untuk menawarkan kamar berkualitas dengan harga terjangkau. Sementara itu, RedDoorz adalah merek penginapan berbasis di Singapura yang sudah ada di Indonesia sejak 2015. RedDoorz fokus pada akomodasi budget dengan standar kualitas terjamin.

Perbandingan Harga dan Promo

Harga adalah salah satu faktor utama saat memilih penginapan. OYO menawarkan kamar mulai dari Rp150.000 hingga Rp2,4 juta per malam, tergantung lokasi dan tipe kamar. OYO sering memberikan diskon besar, seperti potongan hingga 78% saat promo tertentu. Di sisi lain, RedDoorz memiliki harga lebih murah, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per malam. RedDoorz juga menawarkan potongan harga jika memesan lewat aplikasi, tapi harga akhir bisa bertambah saat pembayaran di hotel.

Fasilitas yang Ditawarkan

Kedua platform menjamin fasilitas dasar seperti Wi-Fi, AC, televisi, air panas, dan tempat tidur nyaman. RedDoorz sering unggul dengan fasilitas tambahan seperti kolam renang atau restoran di beberapa properti. Namun, ada keluhan bahwa Wi-Fi di RedDoorz kadang lambat. OYO lebih fokus pada standar hotel berbintang dan teknologi terkini, seperti manajemen waralaba (mancise), yang memudahkan operasional hotel. Beberapa OYO juga menyediakan sarapan gratis, yang jarang ditemukan di RedDoorz.

Lokasi dan Jangkauan

RedDoorz memiliki jaringan lebih merata di kota-kota besar Indonesia, sering kali dekat pusat kota atau stasiun kereta. Ini cocok untuk traveler yang ingin akses mudah ke tempat wisata atau bisnis. OYO cenderung hadir di lokasi strategis di sepanjang jalan utama atau pusat bisnis, tapi beberapa properti kurang akurat di Google Maps, yang bisa menyulitkan pencarian.

Kemudahan Pemesanan dan Layanan Pelanggan

Kedua aplikasi, OYO dan RedDoorz, dirancang user-friendly, sehingga memesan kamar jadi mudah, bahkan untuk pemula. OYO punya layanan pelanggan 24/7 yang responsif, sedangkan RedDoorz kadang mendapat ulasan kurang baik karena respons lambat dari tim dukungan. Penelitian di Bandung menunjukkan aplikasi RedDoorz memiliki usability lebih baik (88,60%) dibandingkan OYO (79,50%).

Kelebihan dan Kekurangan OYO

Kelebihan: Harga terjangkau, standar hotel berbintang, teknologi manajemen canggih, sarapan gratis di beberapa properti.

Harga terjangkau, standar hotel berbintang, teknologi manajemen canggih, sarapan gratis di beberapa properti. Kekurangan: Promosi kurang gencar, jaringan mitra masih terbatas di beberapa kota, lokasi kadang tidak sesuai peta.

Kelebihan dan Kekurangan RedDoorz

Kelebihan: Harga lebih murah, lokasi strategis, fasilitas lengkap seperti kolam renang, aplikasi mudah digunakan.

Harga lebih murah, lokasi strategis, fasilitas lengkap seperti kolam renang, aplikasi mudah digunakan. Kekurangan: Wi-Fi sering lambat, kebijakan pembatalan ketat, variasi kualitas antar properti.

Mana yang Lebih Cocok untuk Kamu?

Pilih OYO jika kamu mengutamakan standar hotel yang konsisten dan fasilitas modern, terutama untuk perjalanan bisnis. Pilih RedDoorz jika kamu ingin harga lebih murah dan lokasi dekat pusat kota atau tempat wisata. Pertimbangkan kebutuhanmu, seperti akses Wi-Fi, sarapan, atau kemudahan transportasi, sebelum booking.

Tips Memilih Penginapan

1. Cek ulasan tamu sebelum memesan untuk tahu kualitas sebenarnya.

2. Pastikan lokasi sesuai dengan rencana perjalananmu.

3. Manfaatkan promo di aplikasi untuk hemat lebih banyak.

4. Hubungi layanan pelanggan jika ada masalah saat check-in.

Kesimpulan

OYO RedDoorz sama-sama menawarkan penginapan murah dengan keunggulan masing-masing. OYO cocok untuk yang mencari kualitas konsisten dengan teknologi modern, sementara RedDoorz unggul di harga dan lokasi strategis. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa memesan kamar yang sesuai kebutuhan tanpa khawatir salah pilih. (Z-10)