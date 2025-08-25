Panduan Night Train Eropa: Menikmati Perjalanan Malam dengan Santai

Nikmati pengalaman naik kereta malam Nightjet dari Amsterdam ke Vienna, Berlin, Zurich, dan kota-kota utama Eropa.(Media Sosial X)

NAIK kereta pagi mungkin membuat Anda tergesa-gesa, tapi perjalanan malam ke Vienna dengan Nightjet dari Amsterdam sebaiknya dinikmati tanpa terburu-buru.

Ada seni tersendiri dalam memulai dan mengakhiri perjalanan malam yang memikat. Dari menikmati aperitif sebelum keberangkatan hingga menyesap kopi santai setelah tiba di tujuan.

Kota-Kota Utama untuk Night Train

Empat hub utama layanan sleeper di Eropa Barat dan Tengah adalah Amsterdam, Berlin, Vienna, dan Zurich, dengan kota sekunder seperti Budapest, Brussels, Milan, Munich, Paris, dan Prague. Sebagian besar perjalanan malam dimulai atau berakhir di salah satu dari 10 kota ini.

Amsterdam Centraal

Untuk Nightjet ke Basel, Innsbruck, Munich, Vienna, dan Zurich; serta European Sleeper ke Berlin, Dresden, dan Prague.

Grand Café Restaurant 1e Klas di bekas ruang tunggu kelas satu (akses via platform 2B) adalah tempat sempurna untuk sarapan atau makan malam sebelum keberangkatan. Menawarkan hidangan Belanda klasik dalam nuansa retro, café ini disebut The Guardian sebagai salah satu “stasiun makan terbaik di Eropa.”

Alternatif lain: Bistro Berlage, tujuh menit berjalan kaki dari stasiun, cocok untuk minum atau makan malam.

Fasilitas: Loker bagasi dari €10/hari. Tidak ada shower untuk penumpang malam.

Menikmati kota: Naik feri F4 gratis ke NSDM Wharf, bekas galangan kapal yang kini menjadi pusat kreatif dengan kafe-kafe alternatif.

Berlin Hauptbahnhof

Stasiun multi-level dengan atap kaca yang menakjubkan. Untuk kenyamanan, lounge premium Deutsche Bahn menawarkan ketenangan bagi penumpang first-class.

Sarapan istimewa: Käfer di atap Reichstag, 900 meter dari stasiun, buka mulai pukul 09.00.

Makan malam: Paris-Moskau, restoran tradisional Berlin 400 meter dari stasiun, buka pukul 18.00.

Menjelajah kota: Jalan di tepi Sungai Spree menuju Brandenburg Gate dan Reichstag.

Fasilitas: Loker DB (€2/2 jam atau €4/hari) dan shower di level 0 untuk biaya tambahan.

Vienna Hauptbahnhof

Salah satu hub transportasi paling efisien di Eropa dengan jangkauan tujuan terluas.

Sarapan santai: Café Goldegg, bernuansa art nouveau. Bisa juga memesan full English breakfast

Makan malam: Ringsmuth, restoran tradisional Viennese dengan menu schnitzel, ikan, dan vegetarian.

Menikmati kota: Metro U1 ke Stephansplatz untuk melihat St. Stephen's Cathedral, atau ke Reumannplatz untuk berenang di kolam indoor Amelienbad bergaya art deco.

Fasilitas: Loker dari €2, tidak ada shower di stasiun.

Zurich Hauptbahnhof

Stasiun utama Zurich terkenal untuk kedatangan yang megah, dengan patung malaikat berwarna-warni di atas konkorse.

Sarapan: Roots, dua menit dari platform, sajikan porridge dan avocado toast.

Makan malam: Maru, restoran Jepang di level 2 kompleks bawah stasiun, menyajikan matcha dan comfort food ala Jepang.

Menikmati kota: Jalan kaki di Bahnhofstrasse menuju St Peterhofstatt, pusat historis kota yang tenang.

Fasilitas: Shower €12 di mezzanine.

London

Meskipun tidak ada layanan night sleeper langsung ke daratan Eropa sejak 45 tahun lalu, penumpang masih dapat menikmati kereta malam ke Cornwall atau Scottish Highlands.

Fasilitas kedatangan: Lounge mewah dengan shower gratis di Paddington dan Euston (Euston untuk penumpang dengan akomodasi en suite).

Tips keberangkatan: Naik awal ke Club Car di Euston untuk dinner ala Skotlandia, atau nikmati champagne di lounge GWR Platform 1 di Paddington.

Dengan sedikit perencanaan, perjalanan malam di Eropa bukan sekadar transportasi. Ia menjadi pengalaman penuh cita rasa, pemandangan, dan relaksasi. (The Guardian/Z-2)