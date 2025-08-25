Panduan Night Train Eropa: Menikmati Perjalanan Malam dengan Santai
Thalatie K Yani
25/8/2025 09:37
NAIK kereta pagi mungkin membuat Anda tergesa-gesa, tapi perjalanan malam ke Vienna dengan Nightjet dari Amsterdam sebaiknya dinikmati tanpa terburu-buru.
Ada seni tersendiri dalam memulai dan mengakhiri perjalanan malam yang memikat. Dari menikmati aperitif sebelum keberangkatan hingga menyesap kopi santai setelah tiba di tujuan.
Kota-Kota Utama untuk Night Train
Empat hub utama layanan sleeper di Eropa Barat dan Tengah adalah Amsterdam, Berlin, Vienna, dan Zurich, dengan kota sekunder seperti Budapest, Brussels, Milan, Munich, Paris, dan Prague. Sebagian besar perjalanan malam dimulai atau berakhir di salah satu dari 10 kota ini.
Untuk Nightjet ke Basel, Innsbruck, Munich, Vienna, dan Zurich; serta European Sleeper ke Berlin, Dresden, dan Prague.
Grand Café Restaurant 1e Klas di bekas ruang tunggu kelas satu (akses via platform 2B) adalah tempat sempurna untuk sarapan atau makan malam sebelum keberangkatan. Menawarkan hidangan Belanda klasik dalam nuansa retro, café ini disebut The Guardian sebagai salah satu “stasiun makan terbaik di Eropa.”
Alternatif lain: Bistro Berlage, tujuh menit berjalan kaki dari stasiun, cocok untuk minum atau makan malam.
Fasilitas: Loker bagasi dari €10/hari. Tidak ada shower untuk penumpang malam.
Menikmati kota: Naik feri F4 gratis ke NSDM Wharf, bekas galangan kapal yang kini menjadi pusat kreatif dengan kafe-kafe alternatif.
Berlin Hauptbahnhof
Stasiun multi-level dengan atap kaca yang menakjubkan. Untuk kenyamanan, lounge premium Deutsche Bahn menawarkan ketenangan bagi penumpang first-class.
Sarapan istimewa: Käfer di atap Reichstag, 900 meter dari stasiun, buka mulai pukul 09.00.
Makan malam: Paris-Moskau, restoran tradisional Berlin 400 meter dari stasiun, buka pukul 18.00.
Menjelajah kota: Jalan di tepi Sungai Spree menuju Brandenburg Gate dan Reichstag.
Fasilitas: Loker DB (€2/2 jam atau €4/hari) dan shower di level 0 untuk biaya tambahan.
Vienna Hauptbahnhof
Salah satu hub transportasi paling efisien di Eropa dengan jangkauan tujuan terluas.