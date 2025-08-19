Aryaduta Country Club dan Lucky Tennis Gelar Kids Tennis Carnival

Kids Tennis Festival di Aryaduta Country Club(Dok. Aryaduta.)

Aryaduta Country Club, bagian dari Aryaduta Hotel Group, bersama Lucky Tennis sukses menyelenggarakan Kids Tennis Carnival yang diikuti sekitar 150 anak dan keluarga. Acara ini menjadi ajang soft launching sekaligus uji coba gratis (free trial) Lucky Tennis cabang Aryaduta Country Club, yang resmi beroperasi mulai 1 September 2025.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan menghadirkan Kids Fun Activities, Free Trial Tennis, Mini Competition kategori Red, Orange, dan Green Ball, serta Friendly Ladies Match yang diikuti empat tim: Aryaduta Country Club, Sekolah Pelita Harapan, Lucky Tennis Puri, dan Lucky Tennis Kedoya. Pada laga persahabatan tersebut, Lucky Tennis Kedoya keluar sebagai pemenang.

Suasana peringatan kemerdekaan turut mewarnai acara melalui lomba tradisional 17-an seperti balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk, yang menambah keceriaan para peserta.

Head Coach sekaligus Owner Lucky Tennis, Anna, menyatakan bahwa Kids Tennis Carnival tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga perayaan sportivitas dan kebersamaan. Sementara itu, Ram Nurani, Vice President of Operations Aryaduta Hotel Group, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghadirkan program olahraga yang positif bagi komunitas, sekaligus menjadikan tenis sebagai aktivitas keluarga yang penuh semangat persahabatan.