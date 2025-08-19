Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Aryaduta Country Club dan Lucky Tennis Gelar Kids Tennis Carnival

 Gana Buana
19/8/2025 14:26
Aryaduta Country Club dan Lucky Tennis Gelar Kids Tennis Carnival
Kids Tennis Festival di Aryaduta Country Club(Dok. Aryaduta.)

Aryaduta Country Club, bagian dari Aryaduta Hotel Group, bersama Lucky Tennis sukses menyelenggarakan Kids Tennis Carnival yang diikuti sekitar 150 anak dan keluarga. Acara ini menjadi ajang soft launching sekaligus uji coba gratis (free trial) Lucky Tennis cabang Aryaduta Country Club, yang resmi beroperasi mulai 1 September 2025.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan menghadirkan Kids Fun Activities, Free Trial Tennis, Mini Competition kategori Red, Orange, dan Green Ball, serta Friendly Ladies Match yang diikuti empat tim: Aryaduta Country Club, Sekolah Pelita Harapan, Lucky Tennis Puri, dan Lucky Tennis Kedoya. Pada laga persahabatan tersebut, Lucky Tennis Kedoya keluar sebagai pemenang.

Suasana peringatan kemerdekaan turut mewarnai acara melalui lomba tradisional 17-an seperti balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk, yang menambah keceriaan para peserta.

Head Coach sekaligus Owner Lucky Tennis, Anna, menyatakan bahwa Kids Tennis Carnival tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga perayaan sportivitas dan kebersamaan. Sementara itu, Ram Nurani, Vice President of Operations Aryaduta Hotel Group, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghadirkan program olahraga yang positif bagi komunitas, sekaligus menjadikan tenis sebagai aktivitas keluarga yang penuh semangat persahabatan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved