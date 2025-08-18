Basejam Siap Guncang Panggung Sunset Pool Dinner di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum

Basejam(Dok. Istimewa)

SWISS-Belresidences Rasuna Epicentrum untuk pertama kalinya akan menggelar pengalaman kuliner dan hiburan musik senja tak terlupakan melalui acara spesial bertajuk Sunset Pool Dinner, yang kali ini akan dimeriahkan oleh penampilan istimewa dari band legendaris Indonesia, yaitu Basejam. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 September mendatang yang bertempat di area kolam renang dengan pemandangan city view khas Jakarta Selatan yang memesona, menghadirkan suasana hangat sore hari yang berpadu dengan alunan lagu-lagu hits nostalgia dari Basejam seperti Bermimpi, Jatuh Cinta, hingga Bukan Pujangga.



Selain pertunjukan musik, para tamu juga akan dimanjakan dengan beragam pilihan hidangan lezat khas Nusantara, Asia hingga internasional dan minuman eksklusif yang bisa dicicipi lebih dari 80 pilihan yang disajikan secara live cooking maupun buffet di Pool Side Swiss Belresidences Rasuna Epicentrum. Nuansa santai namun eksklusif menjadikan acara ini cocok untuk mengisi akhir pekan, berkumpul bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

“Sunset Pool Dinner merupakan event pertama kami dan kedepannya akan menjadi salah satu signature event kami. Kehadiran Basejam selain sebagai pembuka event ini, tentunya juga menjadi daya tarik maupun suguhan spesial yang membawa tamu larut dalam kenangan sekaligus menikmati pengalaman bersantap yang elegan di Pool Side kami dengan cityview yang menakjubkan,” jelas Aditya Wirakusuma selaku General Manager Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum.

Selain itu Althea Kireina selaku Marketing Communication menambahkan, bahwa dalam acara Sunset Pool Dinner ini juga terdapat Bar Take Over dengan pertunjukan Bartender yang menunjukkan aksi dan skillnya dalam membuat signature cocktails yang nantinya setiap tamu juga bisa mencicipi signature Cocktails tersebut. Lalu, juga tidak ketinggalan persembahan penampilan kejutan dari tim Swiss Belresidences Rasuna Epicentrum hingga games dan photobooth 360 yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. (RO)