The Sunan Hotel Solo Anugerahkan Employee of the Semester kepada Arin Arfianti

 Gana Buana
18/8/2025 14:25
The Sunan Hotel Solo Anugerahkan Employee of the Semester kepada Arin Arfianti
Penghargaan Employee of the Semester (Semester I/2025) kepada Arin Arfianti, Guest Relation Officer Front Office Department The SUnan Hotel Solo.(Dok. The Sunan Hotel Solo)

The Sunan Hotel Solo menganugerahkan penghargaan Employee of the Semester (Semester I/2025) kepada Arin Arfianti, Guest Relation Officer Front Office Department. Arin bergabung sejak 2022 dan konsisten menunjukkan performa layanan prima.

Penghargaan diserahkan langsung oleh General Manager The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari, pada momentum perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Ballroom The Sunan Hotel Solo.

“Layanan prima lahir dari kepedulian detail dan ketulusan menyapa. Arin konsisten menjadi wajah keramahan The Sunan Hotel: cepat tanggap, empatik, dan mampu menjadi jembatan kebutuhan tamu lintas departemen,” ujar Retno.

Ia menambahkan, “Excellence bukanlah kebetulan, melainkan disiplin harian. Arin membuktikan standar layanan kami ditentukan oleh kebiasaan baik yang dijaga terus-menerus.”

Proses Penilaian

  • Penghargaan ditetapkan melalui kombinasi:
  • Umpan balik tamu (guest comment card & ulasan digital)
  • Penilaian atasan langsung (kedisiplinan, ketepatan layanan, problem solving)
  • Rekomendasi lintas departemen (kolaborasi, teamwork, sikap membantu)

Dalam Semester I/2025, Arin meraih skor kepuasan tertinggi, respons cepat terhadap kebutuhan tamu, serta menjadi liaison efektif dengan tim Housekeeping, F&B, dan Engineering.

“Saya percaya setiap tamu membawa cerita. Tugas saya memastikan mereka pulang dengan cerita bahagia,” ujar Arin.

Perayaan Kemerdekaan & Apresiasi Karyawan

Penghargaan diberikan dalam rangkaian Upacara & Perayaan HUT ke-80 RI, yang dihadiri seluruh karyawan hotel dengan semangat nasionalisme berpadu budaya hospitality. Suasana penuh kebersamaan menjadikan momentum ini istimewa: merayakan kemerdekaan sekaligus mengapresiasi dedikasi karyawan yang menghadirkan pelayanan terbaik. (Z-10)



Editor : Gana Buana
