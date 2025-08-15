Yoga dan Menikmati Sunrise

Wisatawan bersantai di taman pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.(MI/ Agus Utantoro)

DI antara berbagai pengembangan paket wisata yang dikembangkan di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur dan sekitarnya, wisata meditasi tidak luput dimasukkan. Marketing and Sales Group Head Injourney Destination Management (IDM), Yusuf Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa dibuat wisata yoga dan matahari terbit (sunrise). IDM atau PT Taman Wisata Candi Borobodur, Prambanan, dan Ratu Boko merupakan perusahaan pengelola ketiga candi itu.

"Misalnya di sini ada meditasi yang bisa hampir setiap minggu ada. Setiap bulan, Yoga.Terus kalau terkait candi ya kita sekarang sudah ada paket Sunrise. Nanti mungkin bulan September kita akan launching paket sunset juga," ungkapnya kepada Media Indonesia, di Prana Borobudur Restaurant, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (12/8).

Baca juga : Borobudur dan Potret Wisata Super Prioritas Serba Lengkap

Ia menjelaskan bahwa paket-paket wisata itu berkonsep pengalaman premium. "Paket sunrise itu experience yang kita jual. Saat ini kami jual di angka Rp 1 juta baik untuk wisatawan asing dan wisatawan mancanegara. Satu juta ini yang didapatkan adalah experience naik candi di pagi hari. Jam 4 pagi check in persiapan dan lain sebagainya. Setengah 5 udah naik. Sampai atas ngeliat sunrise. Next-nya nanti kita buat beberapa paket yang lebih premium lagi," sambungnya.

Baca juga : Stairlift di Borobudur Diusulkan Permanen, Arkeolog: Batuan Candi Rentan

Ia menyebutkan saat ini 70% pengunjung datang dari OTA (Official Travel Agent) Traveloka. Sisanya, wisatawan memesan tiket melalui situs resmi IDM.

Mengenai aturan naik ke Candi Borobudur, belum berubah dari penerapan resmi sejak Desember 2023, yakni kewajiban penggunaan alas kaki berupa sandal upanat. Sandal yang berfungsi mencegah struktur candi terkena gesekan ini dibuat oleh para pengrajin lokal sekitar kawasan Borobudur, atas inisiatif dari Balai Konservasi Candi Borobudur (BKB) dan Taman Wisata Candi Borobudur (TWC). Desain sandal diinspirasi oleh relief Karmawibhangga nomor 150, yang menggambarkan simbol alas kaki (upanat). (M-1)