Hotel Sahid Jaya Solo Hadirkan Promo Semarak 80th Selama Agustus 2025

Promo HUT Kemerdekaan RI Hotel Sahid Jaya Solo(Dok. Sahid Jaya hotel)

Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Hotel Sahid Jaya Solo meluncurkan program promo bertajuk Semarak 80th yang berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025. Promo mencakup penawaran spesial untuk kamar, sajian kuliner tematik, serta hadiah eksklusif bagi tamu pasangan terpilih.

Berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 82, Solo, hotel yang dikenal sebagai salah satu akomodasi legendaris di pusat kota ini menawarkan harga khusus untuk berbagai tipe kamar. Harga kamar dimulai dari Rp380.000 nett per malam untuk Superior Room, Rp580.000 nett per malam untuk Deluxe Room, dan Rp780.000 nett per malam untuk Executive Room.

Setiap paket kamar mencakup sarapan untuk dua orang, welcome drink, potongan harga 20% untuk perawatan spa, serta diskon 10% untuk makanan dan minuman. Khusus pada tanggal 17 Agustus 2025, tamu juga akan mendapatkan kue merah putih gratis. Selain itu, pasangan dengan total usia genap 80 tahun berhak mendapatkan makan malam gratis untuk dua orang.

Untuk melengkapi pengalaman menginap, hotel juga menghadirkan menu kuliner spesial bertema kemerdekaan. Menu Nasi Merdeka dibanderol Rp80.000 nett, terdiri dari nasi putih, ayam goreng, telur dadar, lalapan segar, sambal khas, serta pelengkap tradisional lainnya. Minuman Juice Patriot yang hadir dengan tampilan merah putih ditawarkan seharga Rp35.000 nett.

Promo ini berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Pihak hotel mengimbau para tamu untuk melakukan reservasi lebih awal guna menghindari kehabisan kuota selama periode promo berlangsung. (Z-10)