Mengenal Masjid At Taqwa Bekasi: Sejarah, Fasilitas, dan Harga Masuk

Masjid At Taqwa Bekasi adalah salah satu destinasi wisata religi yang populer di Jawa Barat. Terletak di Ujung Harapan, masjid ini menawarkan keindahan arsitektur, sejarah panjang, dan fasilitas modern. Artikel ini akan membahas sejarah, fasilitas, serta harga Masjid At Taqwa Bekasi untuk membantu Anda merencanakan kunjungan.

Masjid At Taqwa didirikan pada tahun 1952 oleh KH. Noer Ali, seorang ulama terkenal yang dikenal sebagai "Singa Kerawang Bekasi". Awalnya, masjid ini berukuran sederhana, hanya 30x30 meter dengan bahan kayu. Tujuannya adalah menyatukan masyarakat Ujung Harapan untuk ibadah, terutama salat Jumat, karena masjid lain saat itu berjarak cukup jauh.

Pada tahun 1954, masjid ini resmi dinamakan Masjid Jami At Taqwa dan menjadi pusat kegiatan keagamaan serta perjuangan melawan penjajahan. Kini, masjid ini berdiri megah dengan luas bangunan 1.320 m² dan lahan 3.000 m², mampu menampung hingga 1.200 jamaah. Harga Masjid At Taqwa Bekasi yang terjangkau membuatnya ramai dikunjungi.

Arsitektur yang Memukau

Masjid At Taqwa memiliki kubah hijau mencolok dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Pintu utama berukuran 6x6 meter terbuat dari kayu jati tanpa sambungan, diukir oleh pengrajin Jepara. Desain pintu ini terinspirasi dari masjid-masjid di Madinah, menambah kesan mewah namun tetap fungsional.

Masjid ini dilengkapi fasilitas modern untuk kenyamanan jamaah dan pengunjung, antara lain:

Ruang Salat yang Luas : Dua lantai dan lantai semi-basement untuk 1.200 jamaah.

: Dua lantai dan lantai semi-basement untuk 1.200 jamaah. Tempat Wudu dan Toilet : Bersih dan terpisah untuk pria dan wanita.

: Bersih dan terpisah untuk pria dan wanita. Aula dan Ruang Serbaguna : Untuk pengajian, seminar, dan acara komunitas.

: Untuk pengajian, seminar, dan acara komunitas. Laboratorium Akhlak : Fasilitas pendidikan agama untuk pelajar.

: Fasilitas pendidikan agama untuk pelajar. Taman dan Menara : Area hijau dan menara untuk menikmati pemandangan.

: Area hijau dan menara untuk menikmati pemandangan. Parkir Luas: Memadai untuk kendaraan roda dua dan empat.

Fasilitas ini menjadikan Masjid At Taqwa bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Informasi harga Masjid At Taqwa Bekasi biasanya terkait donasi sukarela untuk pemeliharaan.

Kegiatan Keagamaan dan Sosial

Masjid At Taqwa rutin mengadakan pengajian, peringatan Maulid Nabi, dan acara silaturahmi besar yang dihadiri ulama, pejabat, dan tokoh masyarakat. Acara ini memperkuat peran masjid sebagai pemersatu umat, sesuai visi KH. Noer Ali.

Harga Masuk Masjid At Taqwa Bekasi

Berita baiknya, harga Masjid At Taqwa Bekasi untuk masuk adalah gratis. Pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk, baik untuk salat maupun wisata religi. Namun, Anda dianjurkan memberikan donasi sukarela untuk membantu pemeliharaan masjid. Donasi ini biasanya diletakkan di kotak infak yang tersedia di area masjid.

Jika Anda berkunjung bersama rombongan, sebaiknya hubungi pengelola masjid terlebih dahulu untuk koordinasi. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi atau kontak pengurus masjid.

Tips Berkunjung ke Masjid At Taqwa

Pakaian Sopan : Gunakan pakaian yang menutup aurat, seperti baju panjang dan jilbab bagi wanita.

: Gunakan pakaian yang menutup aurat, seperti baju panjang dan jilbab bagi wanita. Waktu Terbaik : Kunjungi di luar jam salat untuk suasana yang lebih tenang.

: Kunjungi di luar jam salat untuk suasana yang lebih tenang. Hormati Aturan : Jaga kebersihan dan ikuti petunjuk pengurus masjid.

: Jaga kebersihan dan ikuti petunjuk pengurus masjid. Transportasi: Masjid mudah dijangkau dengan bus atau kendaraan pribadi. Gunakan aplikasi seperti Moovit untuk rute terbaik.

Lokasi dan Cara Menuju Masjid At Taqwa

Masjid At Taqwa berlokasi di Jl. Ujung Harapan No. 95, Bahagia, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 49 km dari pusat Kota Bekasi dan 3 km dari Kecamatan Babelan. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, taksi, atau transportasi umum seperti bus K19A atau K43 yang berhenti di dekat masjid.

Mengapa Harus Berkunjung?

Masjid At Taqwa Bekasi bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol sejarah dan peradaban Islam di Ujung Harapan. Dengan fasilitas lengkap, arsitektur indah, dan harga Masjid At Taqwa Bekasi yang gratis, masjid ini cocok untuk wisata religi bersama keluarga atau komunitas. Kunjungan ke sini akan memberikan pengalaman spiritual sekaligus wawasan tentang sejarah lokal.

