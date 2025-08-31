Earbuds Terjangkau dengan Daya Tahan 43 Jam Hadir di Pasar Tiongkok

Lolli Pro SE(Dok. Edifier )

PERANGKAT earbuds dengan daya tahan tinggi mencapai 43 jam, Lolli Pro SE, resmi diluncurkan di Tiongkok. Meskipun saat ini baru tersedia di Tiongkok, perangkat dari produsen audio Edifier ini diperkirakan akan dirilis secara lebih luas, kemungkinan dengan nama yang berbeda.

Dikutip dari Gizmochina, daya tahan menjadi salah satu keunggulan dari Earbud ini, casingnya memperpanjang daya tahan baterainya hingga 33 jam dengan ANC aktif (43 jam nonaktif). Sementara untuk earbuds-nya saja mampu bertahan 10 jam dengan ANC aktif (13 jam nonaktif). Earbud ini juga mendukung pengisian daya cepat, pengisian daya selama 15 menit memberikan waktu pemutaran selama 4 jam.

Earbud ini hadir dengan desain batang konvensional dengan ujung silikon antibakteri dan tersedia dalam warna Cloud White, Mint Green, Ice Kite Purple, dan Secret Night Blue. Earbud ini juga memiliki peringkat IP55 untuk ketahanan terhadap debu dan air, yang berarti tahan terhadap cipratan air tawar seperti tetesan air hujan.

Dari segi spesifikasi, Lolli Pro SE mendukung Bluetooth 6.0, konektivitas dua perangkat, dan mode permainan latensi rendah 0,06 detik. Terdapat fitur peredam bising aktif (hingga 48 dB), tiga mikrofon per earbud untuk panggilan yang lebih jernih, dan sertifikasi Hi-Res Audio Wireless dengan dukungan LDAC dan audio spasial.

Tak kalah menarik, perangkat ini juga dapat meredam kebisingan angin hingga 21 km/jam. Bila digunakan dengan aplikasi Edifier Connect, tersedia fitur yang memungkinkan penerjemahan secara real-time dalam 21 bahasa, memudahkan pengguna dalam berkomunikasi.

Lolli Pro SE menawarkan serangkaian fitur yang mendekati earbud unggulan, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau yakni USD35 (setara Rp500 ribu). Detail lebih lanjut mengenai ketersediaan internasional mungkin akan terungkap pada Pameran Elektronik Konsumen Internasional (IFA) 2025. (M-2)