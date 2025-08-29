Lampu Pintar Bisa Bikin Ruang Tamu Kamu Berkesan Sinematik

Peluncuran WiZ TV Sync Lights.(MI/Bimo Aria Seno)

BAGI banyak orang, ruang tamu kini bukan lagi sekadar tempat berkumpul keluarga. Seiring tren hiburan rumah yang terus berkembang, banyak yang menginginkan pengalaman menonton layaknya di bioskop tanpa harus keluar rumah.

Menjawab kebutuhan itu, Signify meluncurkan WiZ TV Sync Lights, produk smart light terbaru yang mampu menyulap tontonan biasa menjadi pengalaman sinematik penuh warna.

WiZ TV Sync Lights hadir dengan dua perangkat utama: HDMI sync box dan LED strip. Cara pemasangannya sederhana, cukup hubungkan kabel HDMI dari sync box ke televisi, lalu tempelkan LED strip di bagian belakang televisi. Setelah terhubung, pencahayaan otomatis akan dihasilkan di sekitar televisi sesuai dengan tayangan yang sedang ditonton.

Teknologi ini memungkinkan lampu menghasilkan cahaya yang berubah-ubah warna mengikuti adegan secara langsung.

“Misalnya ketika menonton tayangan panorama di laut, cahaya yang ditampilkan akan cenderung berwarna biru, atau warna dengan nuansa orange kemerahan ketika menampilkan tayangan matahari terbenam. Sinkronisasi pencahayaan berlangsung real time, warna yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan konten di layar, biru akan terlihat biru, merah akan benar-benar merah, tanpa jeda,” ungkap Burhan Noor Sahid, Marketing Manager Consumer Signify Indonesia, saat peluncuran WiZ TV Sync Lights di Lights Beyond Entertainment House, Jakarta, pada Kamis (28/8).

Dari Film, Gaming, hingga Karaoke

Selain pengalaman visual yang memikat, perangkat ini juga dirancang praktis. Burhan menjelaskan, teknologi WiZ TV Sync Lights ini praktis, minim delay, bebas kalibrasi, dan mendukung resolusi yang tinggi.

"Produk ini telah mendukung resolusi hingga 4K 60HZ dengan HDR10plus, dan Dolby Vision, sehingga kompatibel dengan televisi modern," kata dia.

President Director Signify Indonesia, Dedy Bagus Pramono, menyampaikan, tidak hanya untuk menonton film, WiZ TV Sync Lights juga menyediakan berbagai mode preset pencahayaan. Ada cinematic untuk suasana bioskop, vibrant untuk bermain game, rhythmic untuk karaoke, dan relaxation untuk momen santai.

“Kami ingin membuat hiburan di rumah menjadi lebih seru, lebih sinematik, lebih imersif, dan tentunya lebih hidup,” ujar Dedy.

Keunggulan lainnya, WiZ TV Sync Lights dapat disinkronkan dengan smart light lain melalui koneksi Wi-Fi dan Bluetooth. Dengan tambahan perangkat seperti gradient light bar dan floor gradient bar, pengalaman pencahayaan bisa diperluas ke seluruh ruangan.

Signify juga menyediakan aplikasi “WiZ Connected” yang memungkinkan pengguna mengatur dan menyesuaikan pencahayaan, baik memilih preset maupun menciptakan ambience sesuai suasana hati. (Z-10)