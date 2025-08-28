Berikut Aplikasi HP Paling Boros Kuota(freepik)

APLIKASI HP adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan di telepon pintar guna membantu pengguna melakukan berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan sehari-hari.

Bisa dibilang, tanpa aplikasi, HP modern tidak akan maksimal fungsinya karena aplikasi adalah jiwa dari smartphone.

Berikut 9 Aplikasi HP Paling Boros Kuota

1. YouTube

Streaming video dengan kualitas HD atau 4K menguras kuota sangat cepat. Selama 1 jam nonton 1080p bisa habis lebih dari 3 GB.

2. Aplikasi Streaming Film

Lebih boros dari YouTube karena kualitas film biasanya lebih tinggi. Selama 1 jam nonton 4K bisa menghabiskan 7 GB.

3. Instagram

Banyak memuat foto dan video otomatis. Fitur reels dan story dengan autoplay bikin kuota cepat habis.

4. TikTok

Konten berbentuk video pendek nonstop. Semakin lama scroll, semakin besar data terpakai.

5. Facebook

Video autoplay, reels, dan live streaming jadi penyebab utama boros kuota. Aplikasi resmi lebih boros dibanding versi Lite.

6. Aplikasi Musik Streaming

Musik memang lebih hemat dibanding video, tapi kalau berjam-jam terutama kualitas High atau Very High, tetap boros.

7. Aplikasi Maps

Saat navigasi online, aplikasi ini terus-menerus mengunduh data peta dan info lalu lintas real time. Jika dipakai perjalanan jauh, kuota cepat terkuras.

8. Aplikasi Meeting

Video conference butuh data besar karena melibatkan audio dan video real time. Meeting 1 jam HD bisa habis 1 sampai 2 GB.

8. Game Online

Walau tiap match tidak sebesar video streaming, tapi update game, patch, dan konten tambahan bisa menyedot kuota dalam jumlah besar.

Untuk lebih menghemat, gunakan mode hemat data, batasi kualitas video atau streaming ke 480p atau 720p, unduh musik atau film saat WiFi tersedia agar bisa offline, dan gunakan aplikasi versi Lite jika ada. (Z-4)