Nintendo Direct September 2025: Fans Menunggu Update Metroid Prime 4 dan Ulang Tahun Mario ke-40

NINTENDO dikabarkan gelar Nintendo Direct pada pertengahan September. Kabar ini muncul di tengah spekulasi yang makin ramai setelah beberapa presentasi beberapa bulan terakhir lebih menyoroti game pihak ketiga dan judul tertentu, termasuk pembahasan mendalam Kirby Air Riders.
Waktu tersebut dianggap tepat karena banyak penggemar Nintendo menunggu jawaban atas pertanyaan penting. Fokus utama mereka adalah tanggal rilis Metroid Prime 4: Beyond.
Game Metroid Prime 4 yang sebelumnya dijanjikan rilis pada 2025, belum menampilkan update baru sejak Nintendo Switch 2 resmi diumumkan pada April lalu. Sunyinya kabar ini membuat sebagian fans khawatir kalau game tersebut bisa kembali tertunda.
Momen penting ulang tahun Super Mario Bros. yang ke-40, yang hadir di waktu menarik untuk sang maskot legendaris. Nintendo sebelumnya merayakan ulang tahun ke-35 dengan paket terbatas Super Mario 3D All-Stars, game online Super Mario Bros. 35, dan pembukaan taman hiburan Super Nintendo World pertama.
Tahun depan sudah dipastikan akan hadir sekuel film Super Mario Bros. berupa hasil garapan Nintendo dan Universal. Namun, belum ada langkah jelas soal game. Ada kemungkinan beberapa judul 3D Mario lawas akan mendapatkan rilisan ulang, dan tidak menutup kemungkinan Nintendo juga menyiapkan kejutan berupa bocoran proyek game 3D Mario berskala besar untuk Switch 2.
Panggung sebenarnya sudah siap untuk Nintendo Direct September ini, jika perusahaan benar-benar mengumumkannya. Selain itu, Nintendo memang rutin menggelar Direct besar setiap September sejak 2016. Satu-satunya pengecualian adalah tahun lalu, ketika semua pengumuman besar ditunda untuk menghadirkan Switch 2.
(IGN/Z-2)
Nintendo dan The Pokémon Company telah mengajukan gugatan terhadap Pocketpair Inc, pengembang game Palworld, atas dugaan pelanggaran paten.
NATSUME resmi merilis game farming yang telah lama dinanti-nantikan gamers, Harvest Moon: Home Sweet Home. Game ini resmi meluncur mulai hari ini.
Saham-saham di pasar Tokyo turun karena investor melakukan pengambilan keuntungan. Perhatian khusus pada perusahaan seperti Nintendo dan Sony yang mengalami penurunan tajam.
Hingga Maret 2024, konsol Nintendo Switch telah terjual sebanyak 141 juta unit di seluruh dunia, membuatnya menjadi konsol gim terlaris ketiga setelah Playstation 2 dan Nintendo DS.
Saham Nintendo asal Jepang anjlok sebanyak 8,5% pada Senin (19/2). Ini terjadi setelah ada laporan menunjukkan bahwa konsol generasi berikutnya akan ditunda hingga awal 2025.
