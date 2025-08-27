Galaxy Watch 8 Ultra Varian Titanium Blue Dirilis, Padukan Teknologi Canggih dan Desain Premium

Ilustrasi(Dok Samsung)

SAMSUNG resmi membawa varian terbaru untuk Galaxy Watch 8 Ultra di Indonesia, adalah varian Titanium Blue. Menghadirkan perpaduan teknologi canggih dan desain premium, siap menunjang aktivitas digital dan penampilan pengguna yang lebih stylish.

"Kini Samsung memberikan pilihan baru lagi untuk para pencinta smartwatch powerful. Galaxy Watch Ultra Titanium Blue kami hadirkan dengan desain baru yang semakin stylish, memori lebih besar 64GB, One UI 8, serta tetap dilengkapi fitur-fitur tangguh untuk menemani berbagai jenis olahraga yang kasual hingga ekstrem sesuai yang diinginkan konsumen kami,” kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam keterangan pers, Rabu (27/8).

Melihat lebih dekat keunggulan yang ditawarkan Samsung untuk jam tanga pintar andalannya. Berikut rangkumannya :

1. Hadirkan Memori Jumbo

Peningkatan kapasitas memori hingga 64GB atau dua kali lipat lebih dari Galaxy Watch Ultra sebelumnya menjadi keunggulan yang dihadirkan Galaxy Watch 8 Ultra varian Titanium Blue. Menjadi jawaban bagi pengguna yang ingin beraktivitas di luar ruangan tanpa terlalu bergantung pada smartphone.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Kapasitas penyimpanan ini dirancang sebagai esensial tingkat lanjut yang memungkinkan pengguna menyimpan lebih banyak lagu, peta offline, hingga aplikasi olahraga secara langsung di jam tangan. Dengan begitu, pengalaman outdoor menjadi lebih praktis dan menyenangkan, bahkan saat melakukan trail running di medan pegunungan yang menantang.

2. Warna Baru yang Menawan

Hadirnya warna baru Titanium Blue memberikan pilihan personalisasi yang lebih luas bagi pengguna, memadukan fungsionalitas dengan estetika premium. Perangkat ini dirancang dengan material tangguh yang tidak hanya tahan banting, tetapi juga mampu bertahan di kedalaman lautan, menjadikannya teman setia dalam setiap petualangan.

Dengan warna baru ini, Galaxy Watch Ultra bukan hanya perangkat yang fungsional, tetapi juga relevan dengan gaya hidup modern yang menuntut keseimbangan performa dan estetika.

Baca juga : Mengenal 8 Keunggulan Chipset Exynos W1000 dalam Samsung Galaxy Watch 7 dan Ultra

3. Hadir dengan One UI 8 Watch

Pengalaman pengguna kini juga semakin lengkap berkat dukungan One UI 8 Watch yang membuat penggunaan device semakin optimal. Sistem antarmuka terbaru ini akan membuka fitur-fitur baru seperti Bedtime Guidance untuk mengoptimalkan kualitas tidur, Vascular Load yang bisa mengukur tingkat stress pada system vascular saat tidur, hingga Antioxidant Index yang bisa mengukur kadar karotenoid dalam tubuh.

Berbagai fitur itu ditujukan untuk membuat pengguna bisa membentuk kebiasaan hidup sehat sehari-hari dan menghasilkan perubahan yang bermakna.

4. Harga

Dengan sederet keunggulan yang dimiliki, Galaxy Watch Ultra warna Titanium Blue dibandrol dengan harga Rp8.299.000. (H-2)