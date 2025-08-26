4 Hp Realme Terbaik Agustus 2025 Harga Rp 1 Jutaan, Baterai Awet & Performa Ngebut

Hp Realme terbaik.(Dok. realme)

BUAT kamu yang sedang mencari HP Realme terbaik harga Rp1 jutaan di bulan Agustus 2025, ada banyak pilihan menarik dengan baterai awet dan performa kencang. Realme konsisten menghadirkan smartphone murah dengan fitur lengkap, cocok untuk pelajar, pekerja, hingga pengguna yang butuh perangkat harian tanpa boros baterai.

Berikut rekomendasi 4 HP Realme terbaru harga Rp1 jutaan yang layak dipertimbangkan.

1. Realme C71 (ArmorShell + NFC)

Realme C71 hadir sebagai pilihan terbaik di kelas Rp 1 jutaan.

Kelebihan Realme C71:

Baterai jumbo 5.000–6.300 mAh, awet seharian.

Sudah mendukung NFC, cocok buat transaksi non-tunai.

Desain tangguh dengan teknologi ArmorShell, tahan benturan.

Harga Realme C71: mulai Rp1,1 jutaan (RAM 4/64GB).

Kalau kamu cari HP dengan layar halus dan pengisian cepat, Realme C63 jawabannya.

Kelebihan Realme C63:

Layar 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz.

Performa stabil berkat chipset Unisoc T612 + RAM hingga 8GB.

Baterai 5.000 mAh dengan fast charging 33-45W.

Fitur tambahan: NFC, Air Gestures, dan desain premium.

Harga Realme C63: sekitar Rp1,6 jutaan.

3. Realme Note 60

Buat yang butuh HP tangguh dengan ketahanan ekstra, Realme Note 60 bisa jadi pilihan tepat.

Kelebihan Realme Note 60:

Desain kokoh dengan ArmorShell + sertifikasi IP64 (tahan debu & cipratan air).

Layar 90Hz untuk pengalaman visual lebih smooth.

Baterai 5.000 mAh, tahan digunakan sehari penuh.

Harga Realme Note 60: Rp1,25 - 1,5 jutaan.

4. Realme C61

Jika kamu mengutamakan kamera, Realme C61 patut dipertimbangkan.

Kelebihan Realme C61:

Kamera utama 50MP, hasil foto jernih di kelas entry-level.

Ditenagai chipset Unisoc T612, cukup untuk kebutuhan harian.

Baterai 5.000 mAh yang hemat daya.

Harga Realme C61: sekitar Rp1,6 jutaan.

Tabel Perbandingan HP Realme 1 Jutaan (Agustus 2025)



Model Performa Baterai & Fast Charging Fitur Unggulan Harga Realme C71 Unisoc T612 5–6.3K mAh, standar NFC, ArmorShell ~Rp 1,1 Juta Realme C63 T612, RAM 6–8GB 5K mAh + 33–45W 90Hz, NFC, Air Gestures ~Rp 1,6 Juta Realme Note 60 T612 5K mAh IP64, ArmorShell, 90Hz Rp 1,25–1,5 Jt Realme C61 T612 5K mAh Kamera 50MP ~Rp 1,6 Juta

Kesimpulan

Untuk kamu yang ingin HP Realme Rp1 jutaan terbaik Agustus 2025, pilihannya tergantung kebutuhan:

Realme C71 → terbaik untuk NFC & ketahanan. Realme C63 → unggul di layar 90Hz + fast charging. Realme Note 60 → HP tangguh dengan IP64. Realme C61 → cocok buat pecinta fotografi murah meriah.

Dengan harga terjangkau, keempat HP Realme ini sudah menawarkan baterai tahan lama, performa ngebut, dan fitur modern yang jarang ditemukan di kelas entry-level. (Z-10)