4 Hp Realme Terbaik Agustus 2025 Harga Rp 1 Jutaan, Baterai Awet & Performa Ngebut

BUAT kamu yang sedang mencari HP Realme terbaik harga Rp1 jutaan di bulan Agustus 2025, ada banyak pilihan menarik dengan baterai awet dan performa kencang. Realme konsisten menghadirkan smartphone murah dengan fitur lengkap, cocok untuk pelajar, pekerja, hingga pengguna yang butuh perangkat harian tanpa boros baterai.
Berikut rekomendasi 4 HP Realme terbaru harga Rp1 jutaan yang layak dipertimbangkan.
Realme C71 hadir sebagai pilihan terbaik di kelas Rp 1 jutaan.
Kelebihan Realme C71:
Kalau kamu cari HP dengan layar halus dan pengisian cepat, Realme C63 jawabannya.
Kelebihan Realme C63:
Buat yang butuh HP tangguh dengan ketahanan ekstra, Realme Note 60 bisa jadi pilihan tepat.
Kelebihan Realme Note 60:
Jika kamu mengutamakan kamera, Realme C61 patut dipertimbangkan.
Kelebihan Realme C61:
|Model
|Performa
|Baterai & Fast Charging
|Fitur Unggulan
|Harga
|Realme C71
|Unisoc T612
|5–6.3K mAh, standar
|NFC, ArmorShell
|~Rp 1,1 Juta
|Realme C63
|T612, RAM 6–8GB
|5K mAh + 33–45W
|90Hz, NFC, Air Gestures
|~Rp 1,6 Juta
|Realme Note 60
|T612
|5K mAh
|IP64, ArmorShell, 90Hz
|Rp 1,25–1,5 Jt
|Realme C61
|T612
|5K mAh
|Kamera 50MP
|~Rp 1,6 Juta
Untuk kamu yang ingin HP Realme Rp1 jutaan terbaik Agustus 2025, pilihannya tergantung kebutuhan:
Dengan harga terjangkau, keempat HP Realme ini sudah menawarkan baterai tahan lama, performa ngebut, dan fitur modern yang jarang ditemukan di kelas entry-level. (Z-10)
