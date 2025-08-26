Cara Menggunakan Fitur Link Reels Instagram, Rahasia Naikkan Engagement 2x Lipat!

Cara menggunakan fitur link Reels di Instagram.(Freepik)

Instagram baru saja merilis fitur Link Reels, yaitu opsi untuk menghubungkan beberapa Reels dalam satu seri. Dengan fitur ini, penonton bisa menonton video secara berurutan melalui tombol navigasi seperti “Watch Part 2”.

Fitur ini dibuat agar kreator lebih mudah membuat konten berseri, misalnya tutorial multi-part, cerita bersambung, hingga konten tematik. Selain itu, Link Reels membantu meningkatkan waktu tonton dan memperbaiki performa algoritma.

Cara Menggunakan Fitur Link Reels Instagram

1. Menambahkan Link Saat Upload Reels Baru

Buat dan edit Reels seperti biasa.

Saat di halaman caption, pilih menu “Link a Reel”.

Pilih Reels lain yang ingin dihubungkan.

Tambahkan judul (misalnya “Part 2”).

Publikasikan Reels dan fitur link otomatis aktif.

2. Menghubungkan Reels yang Sudah Dipublikasikan

Buka Reels di profilmu.

Ketuk ikon tiga titik (⋮).

Pilih opsi “Link a Reel”.

Pilih video lain yang ingin ditautkan.

Simpan, dan tautan akan muncul di Reels tersebut.

3. Mengedit atau Menghapus Link Reels

Masuk ke menu titik tiga di Reels yang sudah terhubung.

Pilih “Edit linked reel” untuk mengganti tautan.

Pilih “Unlink” jika ingin melepas koneksi antar Reels.

Kegunaan dan Manfaat Fitur Link Reels Instagram

Manfaat Penjelasan Meningkatkan Engagement Membuat penonton menonton lebih banyak Reels secara berurutan. Mendukung Binge-Watching Cocok untuk konten berseri, sehingga penonton penasaran menunggu lanjutan video. Profil Lebih Rapi Reels berseri lebih mudah ditemukan tanpa harus scroll panjang di profil. Optimasi Algoritma Semakin lama penonton stay di kontenmu, semakin besar kemungkinan kontenmu direkomendasikan.

Baca juga : Reels Instagram Punya Fitur Baru, Bisa Lihat Konten yang di-Like Teman

Contoh Konten yang Cocok Pakai Link Reels

Tutorial Berseri: misalnya cara memasak, tips editing, atau DIY project.

Cerita Bersambung: vlog, review, atau behind the scenes.

Konten Tematik: kumpulan resep, tren mingguan, atau tips seputar lifestyle.

Kesimpulan

Fitur Link Reels Instagram adalah inovasi baru yang memudahkan kreator dalam membuat konten berseri. Dengan menghubungkan beberapa Reels, kamu bisa meningkatkan engagement, memperpanjang waktu tonton, serta membuat profil lebih teratur.

Kalau kamu sering membuat tutorial, review panjang, atau konten bersambung, fitur ini bisa jadi senjata ampuh untuk mengoptimalkan strategi kontenmu di Instagram.