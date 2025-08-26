Cara Menggunakan Fitur Link Reels Instagram, Rahasia Naikkan Engagement 2x Lipat!

Headline
Instagram baru saja merilis fitur Link Reels, yaitu opsi untuk menghubungkan beberapa Reels dalam satu seri. Dengan fitur ini, penonton bisa menonton video secara berurutan melalui tombol navigasi seperti “Watch Part 2”.
Fitur ini dibuat agar kreator lebih mudah membuat konten berseri, misalnya tutorial multi-part, cerita bersambung, hingga konten tematik. Selain itu, Link Reels membantu meningkatkan waktu tonton dan memperbaiki performa algoritma.
|Manfaat
|Penjelasan
|Meningkatkan Engagement
|Membuat penonton menonton lebih banyak Reels secara berurutan.
|Mendukung Binge-Watching
|Cocok untuk konten berseri, sehingga penonton penasaran menunggu lanjutan video.
|Profil Lebih Rapi
|Reels berseri lebih mudah ditemukan tanpa harus scroll panjang di profil.
|Optimasi Algoritma
|Semakin lama penonton stay di kontenmu, semakin besar kemungkinan kontenmu direkomendasikan.
Fitur Link Reels Instagram adalah inovasi baru yang memudahkan kreator dalam membuat konten berseri. Dengan menghubungkan beberapa Reels, kamu bisa meningkatkan engagement, memperpanjang waktu tonton, serta membuat profil lebih teratur.
Kalau kamu sering membuat tutorial, review panjang, atau konten bersambung, fitur ini bisa jadi senjata ampuh untuk mengoptimalkan strategi kontenmu di Instagram.
