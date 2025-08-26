NeutraDC Summit 2025 Tegaskan Indonesia sebagai Pusat Ekosistem AI Asia Pasifik

Neutra DC Summit 2025.(Dok. Telkom)

PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, kembali menggelar NeutraDC Summit 2025 di Nusa Dua, Bali, Senin (25/8), dengan mengusung tema “AI Collaboration”.

Ajang tahunan ini menyedot perhatian para pemimpin industri, regulator, investor, hingga pakar teknologi dari kawasan Asia Pasifik. Forum strategis ini bukan sekadar panggung diskusi, melainkan pernyataan tegas bahwa Indonesia siap menjadi episentrum ekosistem AI regional.

Acara dibuka oleh Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji yang menekankan pentingnya kolaborasi strategis dalam membangun masa depan digital Indonesia. Hal senada disampaikan Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, yang menyoroti urgensi konektivitas lintas batas untuk memperkuat fondasi ekosistem AI Asia Pasifik.

Momen penting terjadi ketika NeutraDC meluncurkan dua inovasi terbarunya: Neutra Compute dan Neutra Connect. Neutra Compute menghadirkan layanan GPU-as-a-Service yang memungkinkan akses instan ke daya komputasi AI tanpa investasi infrastruktur besar, sementara Neutra Connect memperkuat interkoneksi antar data center agar lebih cepat, stabil, dan seamless.

“Peluncuran ini bukti komitmen kami menjadikan data center bukan hanya tempat penyimpanan, tapi mesin penggerak inovasi dan akselerasi AI di Indonesia dan Asia Tenggara,” tegas CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F.

Dalam kesempatan yang sama, NeutraDC menandatangani nota kesepahaman dengan Sembcorp Development (bagian dari Sembcorp Industries) untuk membangun infrastruktur data center berkelanjutan di Asia Tenggara, dengan fokus awal di Indonesia dan Singapura. Kolaborasi ini menggabungkan kekuatan jaringan 32 data center NeutraDC dengan kepakaran energi hijau Sembcorp, menghadirkan pusat data rendah karbon berdaya saing global.

“Dengan energi hijau dan konektivitas regional yang kuat, kami ingin menjadikan SIJORI (Singapura, Johor, Riau-Batam) sebagai hub digital kawasan, sekaligus memperluas ekspansi ke Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam," tambah Andreuw.

Chief Operating Officer Integrated Urban Solutions Sembcorp Gareth Wong menyatakan optimismenya: “Bersama NeutraDC, kami siap menghadirkan generasi baru data center rendah karbon yang mendukung percepatan transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan di kawasan.”

Didukung sponsor strategis seperti Huawei Tech Investment, PP-Adhi (KSO), dan AMD, gelaran ini semakin menegaskan posisi NeutraDC Summit sebagai titik temu utama industri teknologi kawasan.

“Setelah tahun lalu membahas The Other Side of AI, kini kita melangkah lebih jauh ke How to Develop AI lewat tema AI Collaboration. Tahun depan, Summit akan hadir lebih besar dengan fokus edukasi dan pertumbuhan bisnis,” tutup Andreuw.

Sebagai forum tahunan, NeutraDC Summit akan terus menjadi panggung penting untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia sekaligus mendorong peran strategis Asia Pasifik dalam peta AI global. (RO/Z-10)