NeutraDC Summit 2025 Digelar di Bali, Angkat Tema AI Collaboration

NeutraDC Summit 2025.(Dok. Telkom Indonesia)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), kembali menggelar NeutraDC Summit 2025 pada 25 Agustus mendatang di Mulia Resort, Bali. Memasuki tahun ketiga, konferensi internasional ini mengusung tema “AI Collaboration” dengan menghadirkan forum dialog lintas industri mengenai perkembangan ekosistem kecerdasan artifisial (AI).

Ajang tahunan ini mempertemukan pemimpin industri, regulator, pelaku teknologi, investor, hingga komunitas global untuk membahas arah pertumbuhan infrastruktur digital dan tata kelola data di kawasan Asia Pasifik.

CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci menghadapi era AI yang semakin kompleks. “Kami percaya, kolaborasi adalah kunci untuk memastikan AI berkembang bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing Indonesia, dan mengakselerasi ekonomi digital kawasan,” ujarnya.

Tahun ini, NeutraDC menghadirkan AI Clinic & Solutions, sesi interaktif yang memungkinkan pelanggan, mitra, dan pelaku industri berdiskusi langsung mengenai tantangan dan peluang dalam membangun ekosistem AI nasional.

Berbagai topik strategis akan dibahas, mulai dari percepatan pengembangan ekosistem AI dari hulu ke hilir, desain pusat data yang tangguh menghadapi era AI, hingga pemanfaatan teknologi ini di sektor kesehatan, energi, finansial, dan sektor publik.

Penyelenggaraan NeutraDC Summit 2025 menjadi bagian dari komitmen TelkomGroup memperkuat kapabilitas bisnis digital, dengan fokus pada pusat data berstandar global, efisiensi operasional, serta solusi berbasis AI untuk pertumbuhan ekonomi digital nasional dan regional.

Registrasi acara masih dibuka melalui laman resmi www.neutradc.com/register. (Z-10)